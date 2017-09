Do Európy zamieria ďalšie milióny migrantov, tvrdia údajne štúdie NATO

Do roku 2020 by sa len v severoafrickom regióne mohlo nachádzať až 60 miliónov utečencov.

Podľa štúdií pripravených Severoatlantickou alianciou a úniovou agentúrou Frontex sa môžu do Európy vydať zo severnej Afriky a z Turecka ďalšie milióny migrantov.

Vyhlásil to predseda maďarského parlamentného výboru pre obranu Lajos Kósa.

Politik, ktorý bol tiež predsedom parlamentnej frakcie vládnucej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána, podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI po zasadnutí svojho výboru novinárom povedal, že dôverný dokument venovaný migrácii, ktorého vypracovanie zadalo NATO, naznačuje, že do roku 2020 by sa len v severoafrickom regióne mohlo nachádzať až 60 miliónov utečencov pripravených odísť do Európy.

Frontex podľa Kósu uvádza, že na cestu do Európy sa už vydalo až 36 miliónov ľudí. Len na líbyjskom pobreží je ich pripravený vyraziť ďalší zhruba milión.

Dohoda EÚ s Tureckom o migrantoch zatiaľ zadržiava 3,6 milióna utečencov, dodal maďarský politik.