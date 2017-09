IS zverejnil nahrávku s Bagdádím. Hovorí aj o KĽDR a vyzýva k útokom na západ

Teroristická organizácia Islamský štát zverejnila zvukovú nahrávku svojho vodcu abú Bakra Bagdádího. Ten sa vyjadruje k strate Mosulu spred dvoch mesiacov či ku kríze okolo Severnej Kórey.

Podľa agentúry Reuters však nie je jasné, kedy bol 46-minutový záznam vyhotovený. V poslednej dobe sa opakovane objavili nepotvrdené správy o Bagdádího smrti. USA oznámili, že o pravosti záznamu nemajú dôvod pochybovať.

IS zverejnil zvukovú nahrávku svojho vodcu abú Bakra Bagdádího. Autor: Reuters, REUTERS TV

Podľa agentúry AFP na nahrávke údajný Bagdádí vyzýva spolubojovníkov, aby pokračovali v odpore voči nepriateľom. „Velitelia Islamského štátu a jeho vojaci si uvedomili, že na získanie Božej milosti a víťazstva musí byť človek trpezlivý a odolať neveriacim bez ohľadu na ich aliancie,“ citovala agentúra zo záznamu.

Vyzval k útokom na západné médiá

Podľa agentúry AP nahrávka obsahuje výzvu na pokračovanie v boji napriek pádu severoirackého mesta Mosul, ktorý iracké sily s americkou podporou obsadili v júli. Tiež zaznie zmienka o KĽDR a o jej vyhrážkach voči Japonsku a USA.

„Vyvarujte sa ústupu alebo pocitu porážky, vyvarujte sa vyjednávaniu alebo kapitulácii. Neskladajte zbrane,“ povedal tiež údajný Bagdádí, ktorý tiež vyzval islamistov k útokom okrem iného na západné médiá.

Nahrávka bola zverejnená uprostred špekulácií o Bagdádího osude potom, čo IS prišiel o kontrolu nad väčšinou územia donedávna ovládaných v Iraku a v Sýrii. Smrť Bagdádího, ktorého Reuters označila za „nepolapiteľného vodcu“, oznámilo naposledy v júni Rusko a krátko potom ju zopakovala organizácia sýrskych ochrancov ľudských práv SOHR.

Američania záznam skúmajú

Zdroj z amerických tajných služieb podľa AFP oznámil, že záznam skúmajú a overujú. „Aj keď nemáme dôvod pochybovať o jeho pravosti, v terajšom štádiu ho nemáme overený,“ povedal.

Naposledy začiatkom septembra ale USA vyjadrili nad Bagdádího koncom pochybnosti. USA na Bagdádího hlavu vypísali odmenu 25 miliónov dolárov.

K predchádzajúcim správam o Bagdádího smrti generál Stephen Townsend, ktorý velí operáciám proti IS v Iraku a Sýrii, povedal, že im chýbajú „presvedčivé dôkazy, informácie tajných služieb alebo aj iného zdroja, ktoré by potvrdili Bagdádího smrť“. Podľa neho naopak správy rozviedok naznačujú, že vodca IS je nažive.

Naposledy bola nahrávka s údajným Bagdádího hlasom zverejnená vlani v novembri.