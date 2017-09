Novým šéfom FBI sa stal Christopher Wray, byť lojálny Trumpovi sa nechystá

Christopher Wray na slávnostnom ceremoniáli uvedenia do funkcie šéfa FBI skladá sľub v centrále úradu vo Washingtone.

Christopher Wray na slávnostnom ceremoniáli uvedenia do funkcie šéfa FBI skladá sľub v centrále úradu vo Washingtone. Autor: Reuters , CARLOS BARRIA

Na slávnostnom ceremoniáli uvedenia do funkcie bolo podľa agentúry AP pozoruhodné, že sa ho nezúčastnili Wrayovi predchodcovia James Comey a Robert Mueller.

Christopher Wray, ktorého v júni nominoval prezident Donald Trump, sa oficiálne stal šéfom amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).

Päťdesiatročného právnika Wraya do funkcie riaditeľa FBI v júni navrhol Trump potom, čo z tohto miesta odvolal Comeyho. Stalo sa tak počas vyšetrovania prezidentových spolupracovníkov kvôli možnej tajnej spolupráci s Rusmi počas Trumpovej minuloročnej predvolebnej kampani. Na začiatku augusta nomináciu schválil americký Senát.

Wray za vlády prezidenta Georgea Busha mladšieho pôsobil na ministerstve spravodlivosti, kde vtedy pracoval aj Comey. Wray sa pozná aj s Muellerom, ktorý bol menovaný zvláštnym vyšetrovateľom škandálu okolo údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb.

Wray bol v minulosti tiež právnikom guvernéra New Jersey Chrisa Christieho.

V júli Wray v Senáte vyhlásil, že by odmietol záväzok lojality prezidentovi Trumpovi a že v prípade, že by ho šéf Bieleho domu poveril niečím nezákonným, na funkciu by rezignoval.