Katalánska vláda pokračuje v prípravách referenda, Madrid zúri

Dva dni pred sporným referendom v Katalánsku o nezávislosti dávajú vodcovi miestnych separatistov najavo, že sú odhodlanejší než kedykoľvek predtým, usporiadať hlasovanie, zatiaľ čo španielske úrady v snahe plebiscitu zabrániť hrozia ďalšími sankciami, upozornila agentúra AFP.

„Pôjdeme až do konca,“ vyhlásil katalánsky premiér Carles Puigdemont pri schôdzke so zástupcami škôl, kde by sa mohli volebné miestnosti nachádzať. Súčasne ubezpečil, že spolu s regionálnou vládou preberá „všetkú zodpovednosť“ za organizáciu referenda.

Katalánsky premiér Carles Puigdemont. Autor: Reuters, JON NAZCA

Hra na mačku a myš s Madridom

Puigdemont si podľa AFP už týždne hrá so španielskymi úradmi na „mačku a myš“, aby pred zhabaním uchránil urny a hlasovacie lístky. Súčasne otvára internetové stránky, z ktorých sa voliči môžu dozvedieť, kde môžu hlasovať.

Sedemmiliónové Katalánsko je síce autonómne, ale jeho vláda sa rozhodla usporiadať referendum o nezávislosti. Madrid tomu chce zabrániť akýmikoľvek prostriedkami.

Platnosť referenda spochybnená

Ruská štátna agentúra TASS označila situáciu za „najväčšiu politickú krízu v celých dejinách španielskej demokracie“. Problém katalánskeho vedenia podľa nej spočíva nielen v tom, že ignoruje rozhodnutie ústavného súdu (ktorý na žiadosť španielskej vlády platnosť referenda pozastavil), ale neobzerá sa ani na názor vlastného obyvateľstva.

Značná časť Kataláncov by síce skutočne dala prednosť rozlúčke s Madridom, ale podľa prieskumov viac ako 60 percent miestnych obyvateľov si myslí, že nadchádzajúci plebiscit nemožno považovať za právne platný, pretože nebol dohodnutý so španielskymi úradmi.

Katalánsko môže byť zbavené autonómie

Madrid, ktorý v Katalánsku podniká domové prehliadky, zabavováním urien a zatýkaním organizátorov referenda, ešte podľa TASS-u nevyužil všetky páky k znemožneniu hlasovania.

Okrem zadržania katalánskych vodcov by mohol uplatniť – až doteraz nikdy nepoužiťý – článok ústavy, umožňujúci – ak to schváli absolútna väčšina Senátu – fakticky zbaviť Katalánsko autonómie.

Ďalší vývoj situácie sa dá ťažko predvídať, ale „situáciu, za ktorej Katalánsko predsa len odíde zo Španielska, si zatiaľ jednoducho nemožno predstaviť“, napísala komentátorka TASS-u s tým, že teraz sa hlavnou starosťou Kataláncov javí upútať k sebe čo najviac pozornosti, aby svetu predviedli, že sa ich Madrid snaží umlčať.