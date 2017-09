V Nemecku sa začína rysovať harmonogram rokovaní o vláde

Slobodní demokrati (FDP) a Zelení, ktorí sa pokúsia vytvoriť vládu s konzervatívnou úniou CDU / CSU kancelárky Angely Merkelovej, už teraz dávajú najavo, o aké ministerstvá majú záujem. Koalícia však nevznikne bez toho, aby strany vyriešili rozpory v migračnej politike. Návrhy prvých kompromisov sa už objavujú.

„Naposledy, teda v prípade veľkej koalície, sme to stihli tesne pred Vianocami. To by som si prial aj tentoraz, ale rozhodujúci je obsah, nie dátum,“ povedal o povolebnom rokovaní šéf kancelárie Peter Altmaier. Takisto kancelárka Merkelová by vládu rada zostavila do vianočných sviatkov. Rýchle rokovanie však komplikuje niekoľko faktorov.

V polovici októbra sa uskutočnia krajinské voľby v Dolnom Sasku a strany dovtedy znovu povedú volebnú kampaň. So začiatkom takzvaných sondovacích rozhovorov sa preto počíta až na 16. októbra. Skončiť by mali do 24. októbra, keď sa prvýkrát zíde novozvolený Spolkový snem.

Pokiaľ budú sondovacie rozhovory úspešné, začnú sa výrazne zložitejšie fázy rokovania o konkrétnej podobe programového vyhlásenia vlády a rozdelení vládnych postov.

FDP chce rezort financii, spravodlivosti a školstva

Pokiaľ ide o druhú oblasť, slobodní demokrati a Zelení majú už teraz jasnú predstavu. FDP by mala záujem o ministerstvo financií, spravodlivosti a školstva, pod ktoré by po novom spadala aj celá oblasť digitálnych technológií. Zelení by radi získali ministerstvo zahraničia, životného prostredia a rezort, ktorý má na starosti rozvojovú pomoc.

Predstava sesterských strán CDU a CSU o rozdelení ministerstiev sa zatiaľ na verejnosti neobjavila. Jasné ale je, že sa vrcholní politici oboch strán, ktoré majú spoločný volebný program, zídu 8. októbra, aby sa zladili na nadchádzajúce rokovania a pokúsili sa vyriešiť vzájomné nezhody.

Migranti v centre pozornosti: CSU chce zaviesť hornú hranicu

Najväčší rozpor sa týka požiadavky CSU zaviesť hornú hranicu pre príjem utečencov vo výške 200000 ročne. Bavorská strana sa opakovane vyjadrila, že bez takejto hranice do žiadnej vlády nevstúpi. Opatrenie odmieta CDU Angely Merkelovej, tiež FDP a Zelení.

Aby koaličné rokovania nestroskotali skôr, než vôbec začnú, objavujú sa prvé návrhy, ako spor vyriešiť tak, aby si šéf CSU Horst Seehofer zachoval tvár. Jeden z nich počíta s tým, že by sa limit vzťahoval na ľudí utekajúcich pred vojnou, nie však na individuálne politicky prenasledované osoby. Právo na azyl pre politicky prenasledovaných je totiž súčasťou nemeckej ústavy a podľa odborníkov ho nie je možné obmedziť limitom.

Ako by takéto riešenie fungovalo v praxi, ak by do Nemecka znovu, tak ako na jeseň pred dvoma rokmi, smerovali státisíce utečencov, zatiaľ nie je úplne zrejmé. Veľmi neisté tiež je, či by návrh prešiel u Zelených, o ktorých účasti vo vláde rovnako ako u ostatných strán nakoniec rozhodne stranícky zjazd.