Katalánci sa začínajú schádzať, aby hlasovali v referende o nezávislosti

V Barcelone a ďalších mestách prichádzali už pred úsvitom do škôl a na ďalšie miesta určené na hlasovanie ľudia, ktorí sa tam chcú pripojiť k rodičom, deťom a aktivistom. Tí zotrvali vo volebných miestnostiach aj napriek príkazu úradov, ktoré im nariadili odchod do dnešného rána, konkrétne do 6:00.

Španielska centrálna vláda trvá na tom, že referendum je protiústavné a nesmie sa uskutočniť. Katalánska regionálna vláda naopak opakuje, že sa uskutoční za každých okolností. Španielska vláda sa v snahe zabrániť referendu za posledné týždne uchýlila okrem iného k zatýkaniu a vypočúvaniu starostov katalánskych obcí či raziám v priestoroch patriacich katalánskej regionálnej vláde, kde španielski policajti zhabali takmer desať miliónov hlasovacích lístkov a listiny pre volebné komisie. Civilná garda tiež zablokovala softvér, pomocou ktorého malo viac ako 2 300 hlasovacích miest zdieľať výsledky a ľudia prostredníctvom neho tiež mali mať prístup k online hlasovaniu.

Centrálna vláda poslala do oblasti policajné posily, aby hlasovanie zmarili. Podľa Reuters dnes skoro ráno z barcelonského prístavu vyrazila do ulíc katalánskej metropoly zhruba stovka policajných áut. Panujú obavy, aby sa situácia nevymkla kontrole a neprepuklo násilie. Katalánci na niektorých miestach už začali chrániť vstupy do volebných miestností pre prípad, že by polícia chcela hlasovaniu brániť.

V sobotu policajti zablokovali viac ako polovicu z 2 300 škôl, ktorých triedy mali slúžiť ako volebné miestnosti. Niekoľko desiatok škôl naopak obsadili občianski aktivisti usilujúci sa o usporiadanie referenda. Hlasovanie má začať o 09:00 SELČ a skončiť o 20:00 SELČ, jeho organizátori však vyzvali Kataláncov, aby sa pred volebnými miestnosťami začali zhromažďovať už od 07:30 SELČ.

„Vstala som skoro, pretože ma krajina potrebuje,“ citovala agentúra Reuters šesťdesiatpäťročnú dôchodkyňu, ktorá už o piatej ráno stála so zhruba stovkou ďalších ľudí pred jednou z barcelonských škôl. „Nevieme, čo sa bude diať, ale musíme tu byť,“ dodala.

Miestna televízna stanica TV3 odvysielala reportáž, v ktorej ukázala volebné urny a hlasovacie lístky, ktoré sú pripravené vo volebných miestnostiach na predmestí Barcelony. Španielsky denník La Vanguardia informoval o prvých hlasovacích urnách aj v ďalších niekoľkých centrách Katalánska.

Podľa prieskumov podporuje nezávislosť iba okolo 40 percent Kataláncov. Pre uskutočnenie referenda je však väčšina obyvateľov regiónu, v ktorom žije približne 7,5 milióna ľudí, píše Reuters.