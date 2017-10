V Berlíne sa konal prvý sobáš homosexuálov v krajine

Dnes v Nemecku vstúpil do platnosti zákon umožňujúci uzatvárať manželstvá gejov a lesieb.

V Berlíne sa dnes ráno konal prvý sobáš osôb rovnakého pohlavia v Nemecku. Päťdesiatdeväťročný Karl Kreile a o rok starší Bodo Mende si povedali „áno“ v Schönebergu hneď v prvý deň, kedy zákon umožňujúci uzatvárať manželstvo osobám rovnakého pohlavia v Nemecku vstúpil do platnosti.

Krajina v roku 2001 ako jedna z prvých povolila registrované partnerstvá, no kancelárka Angela Merkelová dlho bojovala proti legalizácii manželstiev gejov a lesieb. V júni však parlament schválil tento zákon a Nemecko sa tak stalo 23. krajinou uznávajúcou manželstvá homosexuálov.

„Má to pre nás veľký emocionálny a symbolický význam,“ hovorí päťdesiatdeväť ročný Kreil. „Prechod od registrovaného partnerstva k manželstvu ukazuje, že nás spolková republika uznáva ako úplne rovnoprávnych a to je pre nás veľmi dôležité,“ poznamenáva.

„Konečne sa podarilo dosiahnuť to, že naše partnerstvo nie je partnerstvom druhej kategórie. To je rozhodujúce. Naše partnerstvo a partnerstvá heterosexuálov majú rovnakú hodnotu a to je pre nás veľmi dôležité,“ podotýka v podobnom duchu šesťdesiatroč­ný Mende.

Poznajú sa od roku 1979

Obaja muži sa spolu zoznámili v roku 1979 a od roku 2002 žijú v registrovanom partnerstve. Už pred 25 rokmi sa podieľali na akcii, pri ktorej homosexuálne dvojice na nemeckých radniciach žiadali o sobáš. Vtedy bolo odpoveďou zdvorilé ale jasné „nie“. Dnes už na nich radnica v berlínskej štvrti Schöneberg bude pripravená úplne inak.

Do manželstva budú homosexuáli vstupovať aj v ďalších spolkových krajinách, zrejme najviac – 15 – ich uzavrú v Hamburgu. V budúcom týždni sa potom očakávajú prvé žiadosti o adopciu detí. Podľa Jörga Steinerta, ktorý vedie Združenie lesbičiek a homosexuálov v Berlíne a Brandenbursku, o adopciu bude žiadať jeden pár z berlínskej štvrti Marzahn, ktorý už má dnes dané dieťa v starostlivosti.

Sú aj komplikácie

Steinert si pochvaľuje, že vďaka novému zákonu sú homosexuáli na rovnakej úrovni ako heterosexuáli. Zároveň ale zmieňuje jednu maličkosť, ktorá podľa neho ukazuje, ako bol na takúto zmenu štát pripravený. Register manželstva počíta aj dnes len so zväzkom muža a ženy, softvér neumožňuje napísať do databázy dvojicu osôb rovnakého pohlavia. V prípade Boda Mendeho a Karla Kreileho tak jeden z nich bude musieť byť v registri zapísaný ako žena. Ministerstvo vnútra chce vec v najbližších mesiacoch napraviť.

Nepripravenosť softvéru je podľa Steinerta dôsledkom rýchleho prijatia zákona o manželstve homosexuálov, ktorý na konci júna prešiel parlamentom aj proti vôli konzervatívnej únie CDU / CSU kancelárky Angely Merkelovej, ktorá o ňom vôbec nechcela umožniť hlasovať. Nakoniec ale zákon vedľa poslancov koaličných sociálnych demokratov a opozičných Zelených a Ľavice podporila aj časť zákonodarcov CDU / CSU.

Nemecko sa tým zaradilo medzi zhruba 20 krajín na svete, ktoré na celoštátnej úrovni umožňujú uzatvárať homosexuálne sobáše. Väčšina z nich takisto počíta s adopciami detí pármi rovnakého pohlavia.