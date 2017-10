Útočník v Marseille dobodal dve ženy, údajne kričal Allahu akbar

Francúzska armáda zastrelila muža, ktorý v nedeľu na stanici v juhofrancúzskom meste Marseille nožom napadol a zavraždil dve ženy. Oznámilo to francúzske ministerstvo vnútra. Podľa policajných zdrojov bol útok zrejme teroristickým činom. Muž údajne kričal "Allahu akbar" (Boh je veľký). K incidentu sa údajne prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii uviedol, že je hlboko pobúrený týmto barbarským činom. Na svojom twitterovom účte vyjadril sústrasť rodinám obetí a pochválil vojakov a policajtov za ich zásah.

Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb okamžite po útoku zamieril do Marseille. Novinárom na mieste potom povedal, že muž najprv zabil jednu ženu a vyzeralo to, že uteká, avšak potom zaútočil na druhú ženu. Potom začal utekať smerom k vojakom, ktorí rýchlo dorazili na miesto a útočníka zastrelili. „Mohol to byť teroristický čin, ale nemôžeme to v tejto fáze plne potvrdiť,“ dodal Collomb.

„Keby tam nebola armáda, mali by sme viac mŕtvych,“ povedala rozhlasovej stanici France Belu Province poslankyňa Samia Ghaliová. Hlavné turistické centrá, náboženské miesta, železničné stanice a letiská vo Francúzsku od roku 2015 kvôli nebezpečenstvu teroristických útokov stráži v rámci operácie nazvanej Sentinelle okolo 7000 vojakov.

Vyšetrovaním incidentu údajne poverili protiteroristické oddelenie parížskej prokuratúry.

Svedkyňa povedala, že videla, ako muž vytiahol z rukáva nôž, bodol mladú dievčinu a potom druhú ženu. Kričal vraj niečo, čo mohlo byť „Allahu akbar“.

Identita útočníka je zatiaľ neznáma

Podľa neoficiálnych zdrojov mali zabité 17 a 20 rokov. Útočník mal mäsiarsky nôž, mal okolo 30 a bol severoafrického výzoru. Podľa jedného zo zdrojov, ktorý citujú francúzske médiá, pri sebe nemal dokumenty podľa ďalšieho ho polícia poznala, pretože sa už v minulosti dopustil niekoľkých trestných činov. Ďalší zdroj uviedol, že analýza odtlačkov prstov ukázala, že mal niekoľko falošných mien.

Polícia po incidente oblasť uzavrela a stanicu evakuovala. Francúzska železničná spoločnosť SNCF vyzvala ľudí, aby necestovali do Marseille. Zhruba 200 vlakov odklonili alebo zastavili v regionálnych staniciach.

Vo Francúzsku po sérii útokov islamistických radikálov v posledných dvoch rokoch platí výnimočný stav. Pri útokoch teroristov v krajine za posledné dva roky prišlo o život viac ako 200 osôb. Prihlásenie IS k útoku oznámila jeho propagandistická agentúra Amak.