Búrka Ophelia zasiahla Írsko, 5000 ľudí je bez elektriny

Meteorológovia takisto vydali varovanie pre Škótsko, Wales a severné Anglicko.

Írska polícia vyzvala motoristov a cyklistov, aby vôbec nejazdili, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ľudia by sa podľa nej nemali radšej vydávať na pobrežie, pretože to môže byť nebezpečné. Poryvy vetra môžu dosiahnuť až rýchlosť 150 kilometrov za hodinu.

Írska vláda už skôr vyhlásila najvyšší stupeň pohotovosti v niekoľkých okresoch na západe krajiny. Vláda uviedla do pohotovosti armádu.

Vyčíňanie hurikánu Ophelia využili na západnom pobreží Írska v okrese Clare pri meste Lahinch surferi. Autor: Reuters, CLODAGH KILCOYNE

Na Írsko udrel silný vietor

V sobotu večer boli hasiči privolaní na niekoľko miest kvôli lokálnym záplavám a na ostrove Sao Miguel kvôli popadaným stromom. Zrušených bolo niekoľko letov medzi ostrovmi a tiež na portugalskú pevninu. Zasiahlo to okolo 800 pasažierov.

V pondelok Ophelia zoslabla postupne z tretieho na prvý stupeň sily hurikánov a potom na búrku. Podľa amerického Národného strediska pre hurikány (NHC) by mal živel ďalej slabnúť, na mori ale vytvára nebezpečné podmienky. Ophelia je označovaná za najsilnejšiu búrku, akú kedy vo východnej časti Atlantiku zaznamenali.

Porovnávajú ju s Debbie, ktorá zabíjala

Zatvorené zostanú na začiatku týždňa školy na západe Írska. Letisko v Dubline a Shannone vyzvalo cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali stav svojich letov. Komplikácie by živel mohol spôsobiť aj na železnici.

Podľa predsedu írskej Národnej koordinačnej skupiny pre mimoriadne situácie Seana Hogana možno situáciu, ktorá krajinu čaká, zrovnať snáď len s vyčíňaním hurikánu Debbie, ktorý v roku 1961 zabil 12 ľudí. Očakáva sa, že vietor v Írsku v nárazoch môže dosiahnuť až 130 kilometrov za hodinu, hrozí aj záplavy.

Británia pre niektoré oblasti vyhlásila na pondelok a utorok nižší – žltý stupeň pohotovosti. Pri tomto stupni sa meteorologické podmienky označujú za vážne a ľudia sú vyzvaní k opatrnosti. Živel by mal komplikovať život ľuďom predovšetkým v Severnom Írsku, Škótsku a na severe Anglicka.