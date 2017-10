Puigdemont stále nepovedal jasné áno alebo nie. Katalánsko má posledné ultimátum

Regionálny katalánsky premiér Carles Puigdemont v liste predsedovi španielskej vlády Marianovi Rajoyovi nedal jasnú odpoveď na jeho otázku, či Katalánsko minulý týždeň vyhlásilo nezávislosť, alebo nie.

Podľa katalánskej tlače Puigdemont rovnako ako pred týždňom vyzval Rajoya k dialógu a opäť ponúkol pre rokovania dvojmesačnú lehotu. Rajoya vyzval k osobnému stretnutiu. Katalánsky premiér takisto v liste žiada Madrid o zastavenie „represií voči katalánskemu ľudu“.

španielsky premiér Mariano Rajoy (vpravo) a predseda katalánskej regionálnej vlády Carles Puigdemont na zábere z marca 2016 počas pietnej ceremónie v Barcelone za obete letu 9525 spoločnosti Germanwings. Autor: Reuters, ALBERT GEA

Druhé ultimátum: Štvrtok 10:00

Na Puigdemontov list prišla prvá reakcia zo španielskej vlády od ministra spravodlivosti. „List, ktorý sme dostali, neodpovedá na (Rajoyovu) otázku,“ povedal novinárom minister Rafael Catala.

Pripomenul ale tiež, že Rajoy dal katalánskemu premiérovi ešte jednu lehotu, ktorá vyprší vo štvrtok o 10:00 hod SELČ. Dovtedy sa má katalánska vláda výslovne vzdať snahy o nezávislosť. Ak to neurobí, Madrid hrozí krokmi na prevzatie kontroly nad autonómnym Katalánsko.

Mariano Rajoy Carlesa Puigdemonta v stredu vyzval, aby sa jasne vyjadril, či vyhlásil vo svojom utorkovom prejave v katalánskom parlamente nezávislosť svojho regiónu, alebo nie.

Španielska vláda odmieta akýkoľvek dialóg

„Nie je to odo mňa prejav slabosti, ale úprimný návrh na nájdenie riešenia problému vzťahu španielskeho štátu a Katalánska, ktorý je zablokovaný už mnoho rokov,“ napísal Puigdemont v liste do Madridu. Pripomenul v ňom, že už minulý utorok dal španielskej centrálnej vláde „vážny návrh na dialóg“. Španielska vláda ale odmieta akýkoľvek dialóg o téme, ktoré podľa nej odporuje ústave.

Ak by Puigdemontova dnešná odpoveď znela „áno“, má podľa Rajoyovho ultimáta Barcelona do štvrtkových 10:00 SELČ čas na to, aby svoje snahy o nezávislosť ukončila a vrátila sa k rešpektovaniu španielskej ústavy.

Gumovými projektilmi proti referendu

Katalánsky premiér deklaráciu podpísal potom, čo sa 1. októbra v referende v tejto autonómnej oblasti väčšina hlasujúcich vyslovila za odtrhnutie od Španielska. Účasť v referende, ktoré Madrid považuje za nelegálne a odporujúce ústave, predstavovala len 43 percent. Mnoho volebných miestností však bolo uzavretých, pretože španielska vláda pred hlasovaním pohrozila trestným stíhaním každému, kto sa na organizácii referenda bude podieľať.

Madrid sa referendu snažil zabrániť súdne aj silou. Už pred hlasovaním zabavila španielska polícia státisíce volebných lístkov či volebné urny a počas referenda zasiahla proti ľuďom, ktorí deň pred hlasovaním obsadili volebné miestnosti, aby sa v nich mohlo hlasovať. Pri hlasovaní bolo tiež niekoľko stoviek ľudí zranených pri stretoch s políciou, ktorá zasahovala obuškami aj gumovými projektilmi.

Podľa španielskych médií sa vláda v Madride už rozhodla, že v prípade pokračujúcich snáh katalánskych separatistov o vyhlásenie nezávislosti aktivuje článok 155 ústavy, ktorý umožňuje zbaviť regionálnu vládu moci. Ústredná vláda by mohla tiež rozpustiť katalánsky parlament a prevziať kontrolu nad miestnymi úradmi.