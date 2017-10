Prichádza nový šéf Unesca. USA a Izrael odchádzajú

„Rozhodnutie Washingtonu je poľutovaniahodné,“ reagovala Maria Zacharovová, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia na minulotýždňový krok USA, podľa ktorého koncom roka 2018 opustia Organizáciu Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (Unesco). Rovnako tak urobí aj Izrael.

Stalo sa tak len pár hodín pred zvolením novej šéfky organizácie, ktorou sa stane bývalá francúzska ministerka kultúry Audrey Azoulayová (45). Nahradí tak súčasnú riaditeľku, Bulharku Irinu Bokovovú.

Novou šéfkou organizácie UNESCO sa stane bývalá francúzska ministerka kultúry Audrey Azoulayová. Autor: Reuters, PHILIPPE WOJAZER

„Nebolo to ľahké rozhodnutie,“ reagovalo ministerstvo zahraničia USA, podľa ktorého jedným z dôvodov bola „potreba principiálnych reforiem organizácie“, ale aj „zaujatosť voči Izraelu“. Spojené štáty sa však vraj aj naďalej budú podieľať na činnosti organizácie ako pozorovateľ. Chcú tak vraj „prispievať svojimi názormi, stanoviskami a odbornými posudkami“.

„Krajina, ktorá stála pri zrode Unesca, ju opúšťa pre organizáciu v zložitej chvíli a svojím konaním ešte viac zhoršuje jej existenciu. Pripomínam, že USA neplatia príspevky do riadneho rozpočtu organizácie od roku 2011, čo komplikuje prácu Unesca,“ informovala Zacharovová v oficiálnom stanovisku ruského ministerstva zahraničia. Nepriamo reagovala aj na odchod Izraela.

„Mnohé krajiny majú v poslednom čase obavy z premrštenej politizácie Unesca. Verím, že nová generálna riaditeľka vynaloží všetko úsilie na zvrátenie tejto situácie a venuje zvýšenú pozornosť riešeniu vyslovene humanitárnej problematiky, čo by podporilo rozvoj plodnej spolupráce vo sférach patriacich do kompetencie Unesca so všetkými krajinami vrátane USA,“ obsahuje oficiálne ruské stanovisko.

Tel Aviv rovnako ako Washington tvrdia, že v činnosti organizácie badať údajné protiizraelské tendencie. Konkrétne má ísť o rezolúcie Unesca, podľa ktorých organizácia chce poskytnúť plné členstvo Palestíne. Tel Aviv už minulý rok pozastavil spoluprácu s Unescom. Po tom, čo ho pobúrila rezolúcia, v ktorej nespomínajú posvätnú Chrámovú horu v Jeruzaleme.