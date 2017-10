Zostavovanie vlády v Rakúsku sa začne najskôr v piatok

Prezident Alexander Van der Bellen tak urobí až po tom, čo budú spočítané všetky hlasy, vrátane korešpondenčných, čo sa má stať do štvrtka. Podľa agentúry APA zostáva ešte započítať viac ako 750000 takýchto hlasov.

V predčasných parlamentných voľbách v nedeľu zvíťazila Rakúska ľudová strana (ÖVP) doterajšieho ministra zahraničia Kurza, ktorá podľa predbežných výsledkov získala 31,4 percenta hlasov. Druhá skončila Slobodná strana Rakúska (FPÖ) a tretia sociálna demokracia (SPÖ) kancelára Christiana Kerna. Po započítaní korešpondenčných hlasov sa ale podľa odhadov agentúr SORA a ARGE môže poradie FPÖ a SPÖ otočiť.

Prezident Van der Bellen už oznámil, že ak sa tieto výsledky potvrdia, poverí predsedu ľudovcov Kurza zostavením vlády. Tú by mohla tvoriť podľa analytikov koalícia ľudovcov a Slobodných. Podľa predsedu FPÖ Heinza Christiana Stracheho je ale stále možné, že bude v Rakúsku ďalej vládnuť veľká koalícia ako doteraz.

Vláda zostane, kým nezložia novú

Podľa agentúry APA by mal doterajší kancelár Kern a jeho vláda v utorok ráno oficiálne podať demisiu. Tú prezident podľa zvyklostí odmietne a požiada doterajšiu vládu, aby zostala v úrade, pokiaľ nebude zostavená nová. Počas týždňa sa prezident stretne so šéfmi všetkých parlamentných strán a v piatok sa očakáva, že poverí Kurze zostavením vlády.

Na novú vládu si Rakúsko bude musieť ešte pár týždňov počkať, domnieva sa agentúra APA. Podľa nej trvalo zostavovanie vlád v Rakúsku v období druhej republiky (od roku 1945) v priemere 60 dní.

Od deväťdesiatych rokov minulého storočia to ale zabralo väčšinou viac ako dva mesiace. Po voľbách v roku 2013 sa vláda zostavovala 78 dní, v roku 2006 to bolo 102 dní a napríklad v roku 1999 dokonca 124 dní. Doteraz najdlhšie povolebné rokovania o vláde trvali v Rakúsku 129 dní, a to v roku 1962. Najrýchlejšie zostavili vládu v Rakúsku v roku 1945, len za 25 dní.

Nový parlament sa zíde prvýkrát 9. novembra.

Úspech FPÖ je podľa Merkelovej výzvou pre Rakúsko

Úspech Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v parlamentných voľbách je podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej veľkou výzvou pre rakúsku politiku. Povedala to na tlačovej konferencii v Berlíne. Verí v dobrú povolebnú spoluprácu aj s novou rakúskou vládou.

Merkelová vyjadrila potešenie z toho, že v rakúskych voľbách zvíťazili ľudovci Sebastiana Kurza, ktorému už v nedeľu telefonicky gratulovala. Dobrý výsledok ľudovcov, ktorí sú partnerskou stranou kresťanských demokratov, prinieslo podľa nej nezvyčajné zostavenie kandidátok.

„Na druhej strane je pomerne silná FPÖ veľkou výzvou pre politické sily v Rakúsku,“ poznamenala tiež šéfka nemeckej vlády, podľa ktorej rakúske voľby ukázali aj na tamojšie problémy. Výsledok protiimigračnej FPÖ Merkelová porovnala s podobne zameranou Alternatívou pre Nemecko (AfD), ktorá v septembrových parlamentných voľbách v spolkovej republike dostala 12,6 percenta.