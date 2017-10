Slovensko zvolili do Rady OSN pre ľudské práva

Slovensko v Rade OSN pre ľudské práva už v minulosti pôsobilo, a to v rokoch 2008 – 2011.

Slovensko počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku zvolili za člena Rady OSN pre ľudské práva na roky 2018 – 2020. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí. Prioritami členstva SR v rade budú najmä boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie, aktívna implementácia cieľov udržateľného rozvoja vrátane podpory práv detí a podpora náboženského vyznania alebo viery a náboženskej tolerancie.

Rada so sídlom v Ženeve je najvýznamnejším ľudskoprávnym orgánom systému OSN, v ktorom je zastúpených 47 štátov volených Valným zhromaždením OSN na základe regionálneho kľúča. Rada rokuje a hlasuje o ľudskoprávnej situácii v krajinách a o ľudskoprávnych témach. Prostredníctvom svojich mechanizmov napomáha prevencii konfliktov vo svete. Slovenská republika podporuje ich efektívne a včasné využívanie.

V rámci kampane Slovenska do rady na roky 2018 – 2020 vláda prijala aj osobitný dokument obsahujúci dobrovoľné prísľuby a záväzky. Slovensko sa v ňom zaviazalo podporovať snahy o začleňovanie ľudských práv do všetkých činností OSN vrátane oblasti rozvoja, mieru a bezpečnosti, rozvíjať spoluprácu medzi vládnym sektorom a občianskou spoločnosťou, podporovať univerzálnu ratifikáciu ľudskoprávnych dohovorov OSN. Takisto sme sa zaviazali aktívne sa podieľať na činnosti rady s cieľom posilniť jej efektívnosť a dôveryhodnosť a prisľúbili sme, že budeme venovať osobitnú pozornosť implementácii cieľov udržateľného rozvoja, posilňovať a podporovať práva žien a dievčat, a rovnosť medzi mužmi a ženami, presadzovať práva a záujmy detí vrátane zabezpečenia kvalitného vzdelávania v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, podporovať odstraňovanie rasizmu, xenofóbie a iných foriem netolerancie v spoločnosti, bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a podporovať dôstojnosť a práva obetí obchodovania, podporovať slobodu náboženského vyznania alebo viery a náboženskú toleranciu, pokračovať v konzistentnej podpore medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva. Medzi našimi prísľubmi je aj záväzok zvyšovať povedomie o prevencii sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách počas ozbrojených konfliktov a odovzdávať vlastné skúsenosti s budovaním demokratických štruktúr a ľudskoprávnych inštitúcií iným krajinám v transformačnom procese, ktoré o to prejavia záujem.

Slovensko v Rade OSN pre ľudské práva už v minulosti pôsobilo, a to v rokoch 2008 – 2011.