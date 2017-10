SOHR: Arabsko-kurdské milície dobyli z rúk IS sýrsku Rakku

Arabsko-kurdské milície SDF dobyli z rúk bojovníkov teroristickej organizácie tzv. Islamský štát (IS) mesto Rakka, ktoré predtým slúžilo ako hlavná bašta IS v Sýrii. S odkazom na oznámenie exilovej Sýrskej organizácie pre ľudské práva (SOHR) to uviedli agentúry AFP a Reuters.