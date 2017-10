Slobodní demokrati vyzývajú Merkelovú, aby sa vzdala ministerstva financií

Ak by si Merkelovej CDU/CSU ponechala post kancelárky aj ministra financií, mala by podľa predsedu FDP až príliš veľkú moc.

Strana nemeckej kancelárky Angely Merkelovej by už v budúcej vláde nemala disponovať postom kancelárky aj ministerstvom financií. Vyhlásil to predseda Slobodnej demokratickej strany (FDP) Christian Lindner. Ak by si Merkelovej Kresťanskodemo­kratická únia Nemecka/Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CDU/CSU) oba posty ponechala, mala by podľa neho až príliš veľkú moc. „Všetko by bolo lepšie, ako keby si CDU ponechala post kancelárky aj ministerstvo financií. Neosvedčilo sa to,“ povedal Lindner v rozhovore pre utorňajšie vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Lindnerova FDP a Zelení sú najpravdepodob­nejšími koaličnými partnermi Merkelovej CDU/CSU v budúcej vláde. Koaličné rokovania sa majú začať už tento týždeň, po viac ako troch týždňoch od parlamentných volieb, ktoré sa konali 24. septembra. Pauza bola spôsobená predovšetkým tým, že strany sa doteraz sústredili v prvom rade na krajinské voľby v Dolnom Sasku, ktoré sa konali túto nedeľu.