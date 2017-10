The Washington Post prirovnal Babiša k Trumpovi

The Washington Post podobne ako NYT pripomína aj Babišovu víziu riadiť štát ako firmu.

The Washington Post podobne ako NYT pripomína aj Babišovu víziu riadiť štát ako firmu. Autor: Ľuboš Pilc , Pravda

Nadchádzajúce parlamentné voľby v Českej republike popri politickom vývoji v Poľsku a Maďarsku môžu prispieť k ďalšiemu ohrozeniu európskej jednoty. Napísal to denník The New York Times (NYT) s tým, že favoritom hlasovania je mediálne ostrieľaný miliardár Andrej Babiš, ktorého rétorika nepostráda populistické a silácke zafarbenie.