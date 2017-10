Český expert: Buď ANO alebo predčasné voľby

Jan Herzmann Autor: Archív J. Herzmanna

Vaša volebná prognóza hovorí o 23,5 percenta hlasov pre ANO vo voľbách. Pokles hnutia Andreja Babiša ukazujú aj niektoré prieskumy verejnej mienky. Čo to znamení pre ANO?

Prejavuje sa zostupný trend popularity Babišovho hnutia. Má na to vplyv všetko, čo sa deje okolo lídra ANO. A, samozrejme, aj to, že prakticky všetky ostatné strany vedú proti hnutiu negatívnu kampaň. ANO sa nemusí obávať o víťazstvo, na to je jeho náskok veľký. Bolo však obdobie, keď sa ukazovalo, že hnutie bude mať aspoň dvakrát viac hlasov ako druhá strana v poradí (v Herzmannovej prognóze pre magazín Reportér je to KSČM s 12,4 percenta hlasov). Teraz to už vyzerá ako málo pravdepodobné. To, čo sme robili, je prognóza, nie prieskum verejnej mienky. Ide o akýsi odhad, ako voľby dopadnú, založený na informáciách, ktoré máme. V prognóze pracujeme s tým, že ANO sa ešte oslabí a trend sa mu už nepodarí zvrátiť.

Ukazujú prieskumy, kam odišli ľudia, ktorí ešte nedávno ANO voliť chceli?

Určite sú aj v skupine tých Čechov, ktorí voliť nechcú, alebo vôbec nevedia, komu dať hlas. Ľudia od ANO však prešli najmä k zatiaľ neparlamentným subjektom. Čiastočne z toho ťažia Piráti a určite aj Sloboda a priama demokracia(SPD) Tomia Okamuru. Hovorím o neparlamentných subjektoch, lebo SPD z právneho hľadiska v Poslaneckej snemovne nie je, hoci Okamura je jej členom. Časť voličov ANO prešla aj k ČSSD. Ale je ich málo. Vidieť to na tom, že sociálni demokrati v prieskumoch nerastú.

ANO teda asi voľby vyhrá. Ako dôležitý bude boj o druhé miesto? KSČM má vo vašej prognóze 12,4 percenta, ČSSD 11,9, SPD 10.

Z politického aj symbolického hľadiska bude veľmi dôležitý zisk komunistov. KSČM má šancu na druhé miesto. Súboj oň je skutočne veľmi tesný a ťažko povedať, ako to dopadne. Najpodstatnejšie však je, ako funguje D'Hondtova metóda, ktorá sa v Česku používa na prepočítavanie a rozdeľovania mandátov. Je pri nej mimoriadne dôležité poradie aj rozdiely medzi stranami. Znamená to, že byť druhý v poradí a mať menej ako polovicu hlasov ANO, je oveľa nevýhodnejšie, ako byť druhý, a mať viac ako polovicu hlasov ANO. Okrem toho výpočet mandátov sa deje v jednotlivých krajoch. Momentálne sa zdá, že do Poslaneckej snemovne sa dostane osem subjektov. Je preto veľmi náročné odhadnúť, ako sa pretaví táto percentuálna podpora do mandátov pre poslancov. V minulosti sme mali prípad, že ani deväť percent hlasov v menšom kraji nemusí stačiť na pridelenie mandátu do snemovne. A pritom z tých ôsmich strán, ktoré by sa mali dostať do dolnej komory parlamentu, budú mať asi štyri v celoštátnom meradle pod deväť percent. Otázka je, ako sa to rozdelí v jednotlivých krajoch. Hlavný politický výsledok volieb, teda počet poslancov pre politické strany, zostáva skutočne veľmi neistý.

Aké náročné bude pri ôsmich parlamentných stranách po voľbách poskladať vládu?

Bude to zložité. ANO by nestačilo spojiť sa s niekým menším. Bude pravdepodobne potrebovať dvoch partnerov. Koalícia bez ANO by bola z politického hľadiska dosť bizarná. Musela by obsahovať krajnú pravicu alebo ľavicu.

Ktorý vývoj je najpravdepodob­nejší? Vláda s ANO? Koalícia bez Babiša? Či dokonca predčasné voľby?

Zoradím to. Za najpravdepodob­nejšie považujem, že sa nakoniec podarí vytvoriť vládu, ktorú povedie ANO. Nie som si úplne istý, či to bude vláda väčšinová, alebo menšinová. Najmenej pravdepodobná je koalícia všetci proti Babišovi. Z toho mi vychádza, že celkom reálnym variantom je možnosť predčasných volieb. Azda sa už aj môžeme pomaly chystať na to, že niekedy v máji budúceho roku budeme hlasovať opäť.