Šéf FPÖ Strache je pripravený rokovať o koalícii, kľakať si nechce pred nikým

Vo vláde však nemusia byť za každú cenu, vyhlásil Heinz-Christian Strache na tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva strany. Zdôraznil, že na ťahu je teraz Sebastian Kurz, predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorá vyhrala nedeľné parlamentné voľby.

Strache zdôraznil, že jeho strana sa hlási k zodpovednosti na základe dôvery, ktorú dostali od voličov. Ľudia hlasovali pre zmenu a FPÖ sa chce s touto „náročnou úlohou“ vysporiadať. „My na zmene trváme,“ povedal Strache, ktorého strane pozorovatelia v Rakúsku predvídajú úlohu menšieho koaličného partnera ÖVP v budúcej vládnej koalícii.

Na ťahu je teraz Kurzova ÖVP, zdôraznil ďalej predseda tretej najsilnejšej strany v Rakúsku. Pokiaľ bude jeho strana na rokovania pozvaná, vymenuje vraj vyjednávací tím. „Pred nikým si nebudeme kľakať,“ uistil tiež politik, ktorého ešte čaká prijatie u prezidenta Alexandera Van der Bellena.

FPÖ chce rezort vnútra

Všeobecne sa však Slobodní podľa neho nikam neponáhľajú. „V strese nech sú ostatní,“ povedal šéf rakúskych národovcov a dodal, že jemu ide o obsah, napríklad ochranu rakúskych hraníc, zníženie daňovej záťaže ľudí alebo presadzovanie priamej demokracie podľa švajčiarskeho vzoru. Strache tiež potvrdil, že jeho „strana bezpečnosti“ má ako podmienku vstupu do koalície získanie postu ministra vnútra.

Ďalej predseda FPÖ pripustil, že „čiastočne“ by uprednostňoval koalíciu s ÖVP pred sociálnymi demokratmi (SPÖ) terajšieho kancelára Christiana Kerna. Poukázal aj na to, že v SPÖ naďalej platia stranícke uznesenia, ktoré spoluprácu s FPÖ na spolkovej úrovni vylučujú.

Okrem toho Kern v predvolebnej kampani sľúbil, že v prípade umiestnenia na druhom mieste odíde do opozície, pripomenul Strache, aj keď podľa neho už teraz o Kernov sľub nie je príliš počuť, a „nebezpečenstvo“ veľkej koalície ÖVP-SPÖ tak stále nie je zažehnané.

Kurz si želá vládu už do Vianoc

„Niektorí v SPÖ by pre udržanie pri moci urobili čokoľvek,“ vyhlásil Strache, ktorého strana v nedeľu dosiahla druhý najlepší výsledok vo svojej histórii. Podľa Stracheho sa tak s konečnou platnosťou stala stranou stredu.

Šéf ľudovcov, doterajší minister zahraničných vecí Kurz, medzitým v rozhovore s denníkom Kleine Zeitung povedal, že by chcel mať vládu so stabilnou väčšinou do Vianoc.

Strana ešte len 31letého Kurze získala v nedeľných voľbách 31,5 percenta hlasov a 62 mandátov v 183člennej snemovni. Vo farbách SPÖ, ktorá získala 26,9 percenta hlasov, v parlamente zasadne 52 poslancov a za FPÖ, ktorá dostala len o deväť desatín percentuálneho bodu menej, 51 zákonodarcov.