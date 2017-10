Skaza sýrskej Rakky je obrovská, Trump si pripísal zásluhy za ťaženie proti IS

Arabsko-kurdské milície SDF, ktoré s podporou medzinárodnej leteckej koalície vedenej Spojenými štátmi, v utorok dobyli sýrske mesto Rakka, hlavnú baštu samozvaného Islamského štátu (IS), začali v meste likvidovať míny a odpratávať cesty. Uviedol hovorca SDF Mustafa Bálí.

Informovala o tom agentúra AP. Rakku Islamský štát vyhlásil za hlavné mesto svojho kalifátu v roku 2014. Mesto bolo dejiskom vojnových hrôz, vrátane popráv západných novinárov a humanitárnych pracovníkov.

Zničená ulica sýrskeho mesta Rakka. Autor: Reuters, ERIK DE CASTRO

Podmínované mesto

O oslobodení Rakky z rúk džihádistov informovala v utorok exilová Sýrska organizácia pre ľudské práva (SOHR), oficiálne vyhlásenie podľa Bálího bude vydané už čoskoro.

Rozsah skazy mesta je enormný. Podľa spravodajského serveru v RakKe nezostal po boji nedotknutý jediný dom. Uličky mesta sú navyše posiate stovkami výbušných zariadení, z ktorých niektoré vyzerajú ako obyčajné predmety.

Námestie hláv

Jedna z posledných bitiek v meste sa odohrala na hlavnom námestí, ktoré bolo dejiskom brutálnych ukrižovaní a kde IS vystavoval hlavy svojich väzňov. Obyvatelia Rakky tak začali miesto prezývať „námestie hláv“, uviedol spravodajca BBC Faras Kílání. O námestie, ktoré IS vnímal ako symbol svojej vlády, radikáli podľa výpovedí svedkov bojovali do posledného muža.

Štadión v Rakke, ktorý podľa Kíláního slúžil ako veliteľstvo spravodajských služieb IS a bol jedným z posledných miest, kde sa radikáli držali, sa dostal pod kontrolu SDF až v utorok. Hoci Arabsko-kurdské milície očakávali tvrdý súboj, v zásade sa na štadióne nestretli s odporom, našli hlavne spálené dokumenty. V utorok sily SDF taktiež prevzali kontrolu nad nemocnicou, pričom zabili viac ako 20 príslušníkov IS.

Splnomocnenec USA pre boj s IS Brett McGurk krátko po oznámení o oslobodení Rakky na svojom twitteri zdieľal fotografiu, na jednej sú bojovníci IS, ktorí sa SDF vzdali. „IS prišiel v Rakke o takmer 6 000 teroristov, mnohí jeho členovia sa vzdali. Najprv krutí bojovníci, teraz trápni a bez zmyslu,“ napísal k snímke.

Životy 1 130 civilistov, vrátane 270 detí

Ofenzívu s cieľom dobyť Rakku začali milície SDF s pomocou medzinárodnej leteckej koalície vedenej Spojenými štátmi a špeciálnych pozemných jednotiek USA tento rok v júni. Širšia ofenzíva s kódovým označením Hnev Eufratu začala už vlani v novembri, keď jednotky dobyli okolité regióny v provincii.

Od júna si boje podľa SOHR vyžiadali životy 1130 civilistov, vrátane 270 detí.

Operácia sa dostala do finálnej fázy v nedeľu, kedy boli z mesta evakuovaní bojovníci IS s rodinami na základe dohody, v ktorej sa zaviazali umožniť odchod civilistom. Mesto tak v poslednom týždni podľa koalície opustilo asi 3500 civilistov. Nakoniec v Rakke zostalo menej ako 300 bojovníkov IS, ktorí pochádzali prevažne z cudziny.

Strata Rakky predstavuje ďalšie oslabenie IS, ktorý tento rok v júli prišiel o Mosul, svoju hlavnú baštu v Iraku. Územie pod kontrolou radikálov sa ďalej zmenšuje vplyvom ofenzívy, ktorú proti IS oddelene vedie sýrska armáda podporovaná Ruskom a Arabsko-kurdské milície, za ktorými stojí medzinárodná koalícia.