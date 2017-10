Podľa Orbána je migračná kríza v Európe riadenou operáciou

„Existuje plán, ktorý je zameraný na vytvorenie zmiešaných spoločností na európskom kontinente,“ uviedol Orbán. Znovu pritom pripísal tento zámer svojmu „úhlavnému nepriateľovi“, americkému miliardári maďarského pôvodu George Sorosovi. Podľa premiéra ide o „Sorosov plán“ zásadne zmeniť etnické a náboženské zloženie európskej populácie.

Tieto obvinenia vychádzajú z niekoľkých Sorosových článkov vydaných v posledných rokoch, v ktorých americký filantrop navrhoval, ako by sa mohla Európska únia s migračnou vlnou vysporiadať.

Tento plán najviac postihne podunajský región, varoval predseda maďarskej vlády. Porovnal pritom terajšiu migračnú krízu s niekdajšími „porovnateľnými“ udalosťami, ktoré sa odohrali „pred niekoľkými stovkami rokmi“. „Najprv sú testované hranice, potom sa pošle veľa ľudí do Európy, potom prídu konflikty, potom sa novoprichádzajúci stanú väčšinou, posilňujú sa a organizujú paralelné spoločnosti,“ vyhlásil premiér.

„Už sa to stalo a stane sa to znova. Nemôžeme strkať hlavu do piesku,“ zdôraznil Orbán. „My to ale nepripustíme, budeme sa brániť,“ vyhlásil v tejto súvislosti s tým, že Maďarsko bolo v dejinách vždy „poslednou baštou“ proti takýmto útokom.