Židia v Európe varujú pred rakúskymi extrémistami

Predseda Európskeho židovského kongresu Moše Kantor (na archívnej snímke) dal jasne najavo, že by nepovažoval za šťastné, keby sa v Rakúsku krajná pravica podieľala na celoštátnej moci. Autor: SITA/AP , Geert Vanden Wijngaert

Sebastian Kurz, iba 31-ročný volebný líder ÖVP, s poverením v úlohe budúceho kancelára počuje jednoznačné aj nepriame odkazy, aby zvážil, či sa naozaj spolčí na celoštátnej úrovni s FPÖ vedenou Hansom-Christianom Strachem. Ide o vyjadrenie pochybností, ako by Rakúsko s koalíciou, v ktorej by bola krajná pravica, zastávalo zakotvené európske hodnoty.

Margaritis Schinas, hovorca predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, zaželal šťastie Kurzovi pri zostavovaní vlády, pričom sa vyhol odpovedi, aký má názor na možný podiel FPÖ na moci, čo sa dá čítať tak, že by to Brusel nepotešilo. Naznačil pritom, ako by mal Kurz rozmýšľať pri skladaní budúcej vlády: „Rakúsko bude čoskoro predsedajúcou krajinou EÚ a bude tak zohrávať veľkú úlohu pri utváraní viacerých oblastí európskej budúcnosti.“ (Rakúsko sa ujme tohto poslania od júla 2018.)

Nemecká kancelárka Angela Merkelová bola viac otvorená. „Úspech FPÖ v parlamentných voľbách je výzvou pre rakúsku politiku,“ upozornila. Kurzovi telefonicky gratulovala, ale na druhej strane na tlačovke jasne povedala, čo si myslí o strane Stracheho, a tak fakticky lídrovi ľudovcov odkázala, aby si rozmyslel rokovania o koalícii s týmto politikom: „FPÖ sa dá porovnať s Alternatívou pre Nemecko,“ poznamenala Merkelová. Ide o euroskeptickú a nacionalistickú stranu, s ktorou štandardné demokratické partaje odmietajú v Nemecku spolupracovať.

Strana, ktorá funguje s programom xenofóbnej netolerancie a zameriava sa proti imigrantom, nemôže dostať stoličku pri vládnucom stole. Moše Kantor, predseda Európskeho židovského kongresu

Celkom priamočiaro sa postavil proti FPÖ ako možnej koaličnej strane Európsky židovský kongres. „Strana, ktorá funguje s programom xenofóbnej netolerancie a zameriava sa proti imigrantom, nemôže dostať stoličku pri vládnucom stole,“ zdôraznil podľa novín Daily Telegraph predseda tohto združenia Moše Kantor.

„Ústredná úloha Rakúska v povojnovej Európe, ktorá je založená na demokracii a ľudských právach, nesmie byť obetovaná na oltár osobného politického prospechu a krátkodobého populizmu, ktorý nám pripomína vzdialené temné časy v žijúcej pamäti,“ doplnil.

Kurz by mal začať viesť rokovania o zložení novej vlády od piatka. Strache už vyhlásil, že je pripravený s ním debatovať o možnom vzniku koalície. Keď ho Kurz osloví, zostaví rokovací tím. Naznačil, že jeho strana bude dôrazne vyjednávať: „Pred nikým nepokľakneme.“

Hans-Christian Strache na snímke z nedele po skončení volieb. Autor: SITA/AP, Ronald Zak

Strache zdôraznil, že bude trvať do dobrej ochrane rakúskych hraníc, v ekonomickej oblasti požaduje znížiť daňové zaťaženie. Ako jednu podmienok si stanovuje získanie kresla ministra vnútra. Kurz sa zatiaľ všeobecne vyslovil, že stabilnú vládu by chcel vytvoriť najneskôr do Vianoc.