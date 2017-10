Mayová prišla s ďalším uistením ohľadom práv občanov EÚ

Britská premiérka Theresa Mayová sľúbi občanom Európskej únie žijúcim v Británii, že po odchode krajiny z bloku budú môcť zostať a že celý proces bude taký jednoduchý, ako to len pôjde.

Okolo 100000 občanov únie, ktorí odoberajú vládne e-mailové novinky týkajúce sa tejto problematiky, dostane od Mayovej správu, v ktorej je predsedníčka vlády okrem iného uistí, že ich nechce používať ako páku na Brusel. Mayová príslušný text zverejní na svojom facebooku. Konzervatívna premiérka mieri do Bruselu na summit EÚ.

Ľudia, ktorí majú v Británii teraz trvalý pobyt, ho budú môcť podľa Mayovej ľahko „vymeniť“ za takzvaný status usadlíka. Predsedníčka vlády v e-maile takisto uvedie, že Londýn a Brusel majú dohodu o právach asi troch miliónov občanov EÚ v Británii „na dosah ruky“. Podľa nej vznikne skupina zložená z expertov na technológie a právo a občanov EÚ žijúcich v Británii, ktorej úlohou bude zabezpečiť, aby celý proces postupoval hladko.

Otázka budúcich práv občanov EÚ v Británii a Britov v krajinách európskej dvadsaťsedmičky je jedným zo zásadných sporných tém pri rokovaniach o brexite. Brusel chce zaistiť, aby občania únie žijúci v Británii mali po brexite v Británii rovnaké práva, akým sa tešia teraz.

EÚ rozdelila rozhovory o brexite s Londýnom do dvoch fáz, keď najprv chce vyrokovať podobu samotného britského odchodu a až potom začať diskutovať o budúcej podobe vzájomných vzťahov. Práv občanov sa týka prvá fáza. Britská strana tlačí na čo najrýchlejšie začatie druhej fázy, ktorá zahŕňa širokú oblasť, siahajúcu od významnej otázky obchodu cez spoluprácu v obrane a bezpečnosti až napríklad po školstvo a kultúrnu výmenu.

Mayová mieri do Bruselu na summit EÚ. Zástupcovia členských štátov si na pracovnej večeri vypočujú jej názor na rokovanie o odchode Británie z bloku, žiadna diskusia sa však neočakáva. Únia dala podľa britskej tlače jasne najavo, že jediným partnerom pre rozhovory o brexite je hlavný úniový vyjednávač pre brexit, Michel Barnier.

S Barnierom sa stretne aj Corbyn

Podľa britských médií čelí Mayová silnému tlaku zo strany zástancov „tvrdého brexitu“ v Konzervatívnej strane, ktorí chcú, aby Bruselu dala ultimátum: buď bude únia súhlasiť so začatím rozhovorov o budúcich obchodných vzťahoch, alebo Londýn rokovania s Bruselom opustí. Britská tlač o tom píše, že únia dozaista Mayovej nevyhovie, ale bude sa snažiť zaobaliť to tak, aby premiérku na domácej scéne ešte viac neoslabila.

Do belgickej metropoly sa navyše vydá aj predseda opozičných labouristov Jeremy Corbyn, ktorý sa stretne s hlavným úniovým vyjednávačom Barnierom. Corbyn sa snaží využiť nejednotu britskej vlády pre brexit a prezentovať svoju stranu ako lepšieho partnera pre vyjednávanie, uviedol britský denník The Guardian.

Pozícia premiérky je oslabená po júnových voľbách, keď konzervatívci stratili väčšinu. Vládu navyše oslabujú vnútorný spory.

Ako ďalšia ťažkosť Mayovej sa od stredy javí kľúčový britský zákon o brexite, ktorý sa mal posunúť do ďalšej legislatívnej fázy. To sa podľa BBC kvôli dodatkom navrhnutým opozičnými poslancami aj rebelmi z radov konzervatívcov zrejme oneskorí. Vláda to však poprela.