Ultimátom sa katalánske odpočítavanie nekončí

Desiata hodina bola kritická už v pondelok i vo štvrtok. V oboch prípadoch vtedy vypršalo ultimátum. Začiatkom týždňa sa skončila lehota, dokedy sa katalánske vedenie malo jasne vyjadriť, či vyhlásilo nezávislosť, alebo nie. A po zahmlievajúcej odpovedi Madrid žiadal, aby do štvrtkovej desiatej hodiny Katalánsko obnovilo stav, ktorý nebude odporovať španielskej ústave, vrátilo sa na cestu dodržiavania španielskych zákonov a ústavy.

Pozastavenie účinnosti (deklarácia o nezávislosti) zostáva v platnosti. Carles Puigdemont

Katalánsky premiér Carles Puigdemont, ktorý pred desiatimi dňami podpísal deklaráciu o nezávislosti, ale okamžite jej účinnosť pozastavil, aby umožnil dialóg s Madridom, štvrtkový časový limit splnil. Na minútu presne zverejnil svoj list predsedovi španielskej vlády Marianovi Rajoyovi. „Pozastavenie účinnosti zostáva v platnosti,“ napísal v liste, v ktorom zopakoval výzvu na dialóg so španielskou vládou.

Zároveň však pohrozil, že ak sa bude Madrid dialógu brániť a nezastaví represie proti Katalánsku, vyhlási katalánsky parlament nezávislosť už naostro. Ako nové represie po pokusoch španielskej polície silou zabrániť referendu o nezávislosti z 1. októbra označil pondelňajšie zatknutie dvoch lídrov hnutí za katalánsku nezávislosť, ktorých Madrid trestne stíha za údajnú vzburu.

Puigdemont sa na svoj štvrtkový list dočkal bleskovej odpovede. Španielska vláda mu vo vyhlásení odkázala, že v sobotu na mimoriadnom zasadaní prerokuje kroky smerujúce k obnoveniu ústavného poriadku v Katalánsku. Hovorca katalánskej vlády Jordi Turull rýchlu reakciu označil za dôkaz, že Madrid si odpoveď vopred pripravil, lebo o dohodu s Barcelonou nemá záujem. "Netrvalo im to ani 30 minút,“ napísal na sociálnej sieti Twitter.

O čom presne španielska vláda zajtra rozhodne, ešte nie je jasné. Denník El País predpokladá, že navrhne obmedzenie autonómie, ktoré však môže byť len čiastočné a dočasné. Madrid sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne prevziať kontrolu nad katalánskym rozpočtom a nad bezpečnostnými zložkami.

Hodiny na budove oproti sídlu katalánskej vlády v Barcelone ukazujú čas vypršaného ultimáta. Autor: Reuters, GONZALO FUENTES

Použije na to článok 155 španielskej ústavy, ktorý jej umožňuje pozastaviť autonómny štatút toho zo 17 regiónov, ktorý porušuje celoštátne zákony. Tento článok však doteraz nikdy nebol použitý, a keďže nijako nešpecifikuje, ako má prevzatie správy centrálnou vládou vyzerať, hrozba jeho uplatnenia iba zvyšuje neistotu okolo rozuzlenia v Katalánsku.

Ani odbitie desiatej hodiny v sobotu ešte zlom v kríze neprinesie. Deň D nastane zrejme až koncom budúceho týždňa. Za prípadné obmedzenie katalánskej autonómie sa totiž bude musieť vysloviť absolútnou väčšinou aj Senát. El País odvolávajúci sa na predsedu hornej komory španielskeho parlamentu Pía Garcíu Escudera, predpokladá, že senát stihne dokončiť celú procedúru až 30. októbra. To znamená, že dovtedy bude mať katalánsky premiér teoreticky ďalšiu lehotu, aby prevzatiu autonómie Madridom predišiel.

Baskovia sú proti obmedzeniu katalánskej autonómie

Vedenie Senátu zasadne v sobotu či v pondelok, aby zvolalo komisiu autonómnych regiónov. Tá by mala spolu so zástupcami ústavnej komisie prerokovať návrh vlády na obmedzenie autonómie, k čomu sa podľa denníka El Mundo bude môcť vyjadriť aj Puigdemont. Ak jeho vyjadrenie nebude uspokojivé, schváli plénum Senátu návrh vlády. Tam už by všetko malo prejsť hladko. Vládni ľudovci totiž v Senáte majú potrebnú väčšinu.

Na zámer Madridu obmedziť autonómiu Katalánska nemajú politici v Španielsku jednotný názor. Podľa niektorých je vláda v práve, pretože musí trvať na dodržiavaní ústavy, ktorá neumožňuje regiónom odtrhnúť sa. Podľa iných, napríklad baskického premiéra Iñiga Urkullua, ale Madrid nemá právo ústavný článok o obmedzení autonómie aplikovať, pretože Katalánsko nezávislosť nevyhlásilo.

Socialisti, ktorí sú najväčšou opozičnou stranou, aktivovanie článku 155 pripúšťajú, hoci iba v obmedzenom rozsahu, ich katalánska odnož však ako najlepšie riešenie navrhujú vypísanie predčasných volieb v Katalánsku.

Rozpustenie katalánskeho parlamentu a vypísanie predčasných volieb by podľa El País uspokojilo aj Rajoyovu vládu. Katalánski poslanci presadzujúci nezávislosť regiónu to však na porade s premiérom Puigdemontom odmietli.