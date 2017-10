Českí komunisti navrhujú odchod z NATO

KSČM sa v ére samostatnej Českej republiky ešte nepodieľala na celoštátnej moci. Máte už konečne náznaky, že sa nájdu strany, ktoré by boli ochotné s komunistami rokovať o možnej budúcej koalícii?

Otázka koaličného vládnutia nie je pre KSČM téma. Dôležité sú programové prieniky a prípadná spolupráca na tomto základe. Nehľadiac na veľmi kritické hodnotenie vládnutia súčasnej koalície, podporila KSČM v parlamente návrhy zákonov, ktoré zodpovedali nášmu volebnému programu.

Na tomto základe si dokážem predstaviť aj ďalšie povolebné vyjednávania. Prirodzene, vplyv na tvorbu zákonov a realizáciu politiky bude mať aj sila KSČM po voľbách. Som optimista, verím, že KSČM svoju pozíciu v politickom systéme posilní.

Viacerí lídri dali už najavo, že odmietnu po voľbách rokovať s Andrejom Babišom pre jeho opletačky so zákonom. Prečo to KSČM vrátane vás, naopak, pripúšťa?

Opakovane som vyhlásil, že KSČM vylučuje prípadnú koalíciu s Babišom. To nie je to isté, ako povolebné vyjednávanie so všetkými politickými stranami, ktoré sa dostanú do parlamentu, teda vrátane ANO. Kauzy Babiša sú jeho osobný etický problém, vysvedčenie mu dajú voliči.

V prípade, že vo voľbách uspeje, rokovať s ním budú musieť všetky relevantné politické strany. Politická nestabilita po voľbách, najmä v súčasnej zložitej vnútornej aj medzinárodnej situácii, by bola zlým výsledkom.

Silní kritici označujú KSČM za nedemokratickú, či až dokonca stalinistickú stranu. Čo ste urobili od posledných volieb, aby ste sa zbavili týchto prívlastkov?

Takzvaní nikým nevolení kritici robia len svoju prácu, za ktorú sú dobre platení. Vysvedčenie KSČM vystavujú voliči, len v posledných voľbách volilo našu stranu viac ako 750-tisíc voličov, a tí majú iný názor. Sám musíte uznať, že toľko stalinistov by sa do takej malej krajiny ani nevošlo.

Ktoré tri hlavné dôvody z volebného program by ste uviedli, keby ste mali vysvetliť, prečo by mali voliči odovzdať hlas práve KSČM?

Uvediem tri základné heslá volebného programu KSČM: Mier, spravodlivosť, bezpečnosť. Tým som odpovedal na otázku.

Prečo KSČM vystupuje proti členstvu Česka v NATO, keď sa o aliancii hovorí, že je to najsilnejšia záruka bezpečnosti?

KSČM si myslí presný opak. NATO považuje za faktor ohrozujúci bezpečnosť nielen v Európe, ale aj na celom svete. Napríklad hromadenie zbraní a vojakov na ruských hraniciach, hrozby silou a, naopak, neochota a neschopnosť chrániť hranice EÚ pred nekontrolovateľným prílevom migrantov.

Počuli ste hádam, že by zo strany NATO zaznel nejaký iný návrh, než hrozba silou a zvyšovanie vojenských rozpočtov? Kto má z toho prospech? Občania členských štátov určite nie.

KSČM navrhuje ako jeden z hlavných bodov svojho volebného programu prijatie zákona o referende a ako jeden z prvých krokov uskutočniť ľudové hlasovanie o členstve Českej republiky v NATO.

Aký volebný zisk by ste považovali za výrazný úspech a, naopak, aké percentá hlasov by ste vnímali ako veľmi zlé vysvedčenie vystavené voličmi?

O výsledku volieb rozhodnú voliči. Vo väčšej miere ako obvykle vstúpili do volieb oligarchické a populistické strany. V tomto smere česká politická scéna kopíruje situáciu, ktorú sme mohli sledovať aj v iných krajinách v tomto tzv. supervolebnom roku v Európe.

Je otázka s akým výsledkom. V predvolebnom boji v Českej republike rezonujú vo verejnej mienke otázky vnútornej aj zahraničnej politiky, hlavne otázky týkajúce sa zdravotníctva, školstva a zachovania ich dostupnosti pre všetkých občanov; zachovanie priebežného penzijného systému, nepremlčateľnosť privatizačných podvodov, nescudziteľnosť prírodných zdrojov, progresívne zdanenie firiem a osôb, zdanenie cirkevných reštitúcií, regulácia pôsobenia nadnárodných firiem a ich zdanenie, boj s lacnou prácou a mnoho ďalších.

Pokiaľ ide o zahraničnú politiku?

Je to najmä zápas o jej ďalšie smerovanie, aký má kto vzťah k zachovaniu suverenity štátu, vzťah k EÚ, zavedenie eura, migrácia, vzťah k NATO, ale aj všeobecné otázky mieru a bezpečnosti vo svete. KSČM vo svojom volebnom programe adresuje všetky aktuálne témy a ponúka realistické východiská, spracované expertmi z odborného zázemia strany. Výsledky volieb zásadne netipujem.

Volebný potenciál KSČM sa pohybuje medzi 10 % až 18 % podľa merateľných skúseností z volieb od roku 2000. Nebývalý počet akreditovaných novinárov vo volebnom sídle KSČM – 81, domácich aj zahraničných, napovedá, že niektoré médiá považujú KSČM za tzv. čierneho koňa volieb.