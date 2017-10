Rakúsky prezident poveril ľudovca Kurza zostavením novej vlády

Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen poveril predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastiana Kurza zostavením novej rakúskej vlády. Tridsaťjedenročný Kurz by sa tak mohol stať najmladším premiérom v Európe.

Očakáva sa, že ľudovci, ktorí minulú nedeľu zvíťazili v parlamentných voľbách, vytvoria vládnu koalíciu so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), označovanou za pravicovo populistickú.

„Na základe volebného výsledku vás, vážený pán minister zahraničných vecí a predseda ÖVP Sebastian Kurz, ako predsedu strany, ktorá získala najväčší počet hlasov, poverujem zostavením novej spolkovej vlády,“ povedal Van der Bellen za prítomnosti médií.

„Ako spolkový prezident budem pri utváraní spolkovej vlády osobitne dbať na to, aby v centre stáli celkové záujmy Rakúska a jeho obyvateľov,“ zdôraznil prezident.

Van der Bellen, ktorý predtým viedol rakúskych Zelených, vyjadril nádej, že budúca vláda bude mať na pamäti nie len krátkodobé, ale aj dlhodobé úlohy a že bude rešpektovať občianske a ľudské práva a medzinárodné dohovory.

Rakúsko v budúcom roku predsedá EÚ

Rakúsko podľa neho musí zostať v strede Európskej únie. Prezident pripomenul, že Rakúsko prevezme v priebehu budúceho roka predsedníctvo únie. Podľa Van der Bellena má krajina zohrávať aktívnu úlohu pri formovaní budúcnosti Európy. Kurz potvrdil, že najskôr chce rokovať s veľkými stranami a o rokovaní bude priebežne informovať hlavu štátu. Prvé rozhovory pravdepodobne začne už v piatok.

Program jeho najpravdepodob­nejšieho koaličného partnera, FPÖ, kladie dôraz napríklad na zastavenie migrácie, posilňovanie priamej demokracie, ale aj na sociálne istoty vrátane dôstojných dôchodkov. ÖVP tiež razí požiadavky na zastavenie nelegálneho prisťahovalectva a zneužívania rakúskeho sociálneho systému.

FPÖ niekedy označujú za euroskeptickú stranu, ale napríklad od požiadavky vystúpenie Rakúska z eurozóny už upustila.

V Rakúsku nie sú vylúčené ani iné koalície než medzi ľudovcami a slobodnými. Najčastejšie sa hovorí o tom, že na vláde by sa nakoniec mohli dohovoriť sociálni demokrati (SPÖ) súčasného kancelára Christiana Kerna s FPÖ. Kern však takú koalíciu de facto vylúčil. Na otázku, či jej vôbec dáva nejakú šancu, povedal kancelár pred začatím summitu o brexite v Bruseli, že táto varianta sa pohybuje v rade „tisícin promile“.

Kern je presvedčený o koalícii ÖVP-FPÖ

Kern povedal že takzvaná čierno-modrá vláda (ÖVP-FPÖ) by bola logickým dôsledkom výsledku nedeľných volieb. „Som presvedčený, že to tak bude,“ poznamenal Kern, ktorého strana sa vo voľbách do Národnej rady umiestnila na druhom mieste, tesne pred treťou FPÖ. Podľa Kerna je však otvorená konaním. Zdôraznil však, že ÖVP a FPÖ majú takmer identické programy a je len otázkou, „kto od koho opisoval“.

Kurz takisto naznačil, že existuje možnosť spolupráce napríklad s liberálnou formáciou NEOS, ktorá bude štvrtým najsilnejším subjektom v rakúskej Národnej rade.

Dôležité podľa Kurza je, aby sa v Rakúsku etabloval nový politický štýl a kultúra. Zdôraznil, že chce vytvoriť vládu, ktorá bude mať odvahu a vôľu na zmeny.

ÖVP v nedeľných parlamentných voľbách zvíťazila so ziskom 31,5 percenta hlasov, SPÖ dostala 26,9 percenta a FPÖ podporilo 26 percent voličov. V Národnej rade sa udržali aj liberáli (NEOS) vďaka podpore 5,3 percenta hlasov a novo do nej vstúpila so ziskom 4,4 percenta hlasov Charta Petra Pilza, ktorú založil odpadlík od Zelených Pilz.