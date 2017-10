Neviem si predstaviť, že by bol vo vláde líder ANO Andrej Babiš

V čom vidíte príčinu, že ČSSD sa v predvolebných prieskumoch nachádza hlboko pod úrovňou 20 percent? Pred štyrmi rokmi strana získala 20,5 percenta hlasov.

Vláda ČSSD bola úspešná, Česká republika v súčasnej dobe ekonomicky prosperuje, je nízka nezamestnanosť. Podobne ako v iných európskych krajinách sa však aj tu presadzujú populistické politické zoskupenia a nesystémové hnutia, ktorým sa darí oslovovať voličov. Získavajú preferencie na úkor tradičných strán. Jasno však bude po voľbách, posledné prieskumy verejnej mienky sa vo svojich odhadoch značne rozchádzajú.

Bol výber Lubomíra Zaorálka za volebného lídra ČSSD správnou voľbou, keď sa pozeráte na predvolebné preferencie?

Výber Lubomíra Zaorálka bol dobrou voľbou, pokles preferencií ČSSD sa zastavil. Pán Zaorálek priniesol do kampane nový elán a verím, že sa to v konečnom volebnom výsledku prejaví pozitívne.

Vzťahy medzi ČSSD a Andrejom Babišom sú na bode mrazu. Viete si predstaviť nejakú širokú koalíciu bez účasti ANO alebo predpokladáte odchod sociálnej demokracie do opozície?

Vždy hovorievam, že vo voľbách je suverénom volič a záleží na ňom, akú úlohu tej-ktorej strane prisúdi. V tejto chvíli teda skladať koalície je predčasné. Po minulých voľbách išla sociálna demokracia tiež do akéhosi sobáša z rozumu, pretože iné riešenie prinášajúce stabilitu našej krajine na stole prakticky nebolo. Nevylučujem preto ani koalíciu s ANO. Nedokážem si však predstaviť, že by vo vláde bol líder ANO Andrej Babiš, ktorý čelí obvineniu od českej polície, je vyšetrovaný Európskym úradom pre boj proti podvodom a má čo vysvetľovať aj s ohľadom k svojej minulosti pred rokom 1989.

Voliči posudzujú strany nielen podľa sľubov. Čo považujete za úspešne dotiahnuté z doterajšieho vládnutia a, naopak, v čom vidíte možnú nespokojnosť voličov, ktorí od sociálnej demokracie prešli inam?

ČSSD sa podarilo vo vláde splniť 90 percent svojho programu. Zrušili sme poplatky v zdravotníctve, napravili sme viaceré rozhodnutia predchádzajúcich pravicových vlád, ktoré škrtili ekonomiku. Podarilo sa niekoľkokrát zvýšiť platy v štátnej sfére, rástli dôchodky a podobne. V Českej republike je minimálna nezamestnanosť, sme šiesta najbezpečnejšia krajina na svete, ekonomika má slušný rast. Nazdávam sa, že sa celkom úspešne podarilo vyviesť krajinu z krízy a zo zlej nálady. ČSSD vo vláde však viac pracovala, ale menej svoje úspechy takpovediac predávala voličom. To je, myslím si, tiež jeden z dôvodov poklesu volebných preferencií.

Z tábora ČSSD opakovane zazneli hlasy, podľa ktorých by bola možná spolupráca s KSČM na celoštátnej úrovni. Prečo sú už komunisti prijateľní?

Komunisti nie sú prijateľní pre ČSSD predovšetkým svojím postojom k Európskej únii a našou angažovanosťou v NATO. Sociálna demokracia je stranou proeurópskou a nedokážem si predstaviť, že by sme v tejto oblasti našli s komunistickou stranou spoločnú reč.

Nedávno ste povedali, že Slovensko je inšpiráciou pre Česko v prípadoch eura a minimálnej mzdy. Čo by si, naopak, mohla Bratislava takpovediac osvojiť od Prahy?

Áno, naozaj som to niekoľkokrát zopakoval. S predstaviteľmi Slovenskej republiky máme nadštandardné vzťahy a často sa stretávame. Skutočne v prípadoch eura a rastu minimálnej mzdy sa môžeme od Slovenska mnohému naučiť a poučiť sa. Ale obrátene? To je skôr otázka pre slovenských kolegov, ktorí situáciu u nás veľmi dobre poznajú.

Čoskoro uplynie polstoročie od chvíle, keď vznikli dve samostatné republiky. Nebolo rozdelenie Československa v niečom aj chybou? Napríklad z geopolitického hľadiska, že viac ako 15-miliónový spoločný štát by mal teraz väčší vplyv či slovo v EÚ?

Bolo to rozhodnutie, ktoré vyplývalo v vtedajšej atmosféry. Na ňom už spätne nič nezmeníme. V každom prípade naše štáty sú si veľmi blízke a nie je frázou, že máme skutočne najlepšie vzťahy, aké si dokážem predstaviť. Myslím si, že to podobne cítia aj občania oboch krajín. Sme schopní sa v rámci visegrádskej štvorky aj na pôde Európskej únie podporiť a rokovať spoločne. Neviem, ako by to vyzeralo, keby sa Československo nerozdelilo, ale to by boli len špekulácie.