Česi už majú názor na šéfa ANO, pripomína expert

Aké hlavné odkazy používali české politické strany na prilákanie voliča? Boli viditeľné nejaké trendy v kampani?

Tieto voľby, a to je zvláštne v porovnaní s predchádzajúcimi, nemali žiadnu silnú ústrednú tému. Chýbal motív, na základe ktorého by sa voliči rozhodovali a politické strany na ňom mobilizovali. Ešte na prelome augusta a septembra sa zdalo, že takou témou by mohol byť postoj a vzťah k Andrejovi Babišovi a jeho hnutiu ANO. Zdá sa však, že voči aféram spojeným s ním, ktoré sa ťahajú dlho, sú voliči imúnni. Drvivá väčšina ľudí už má názor na Babiša. Buď veria jeho vysvetleniam, že sa ho ostatní snažia len očierniť. Alebo sú presvedčení, že je to naozaj skorumpovaný politik, ktorý podvádza. Zostalo už len minimum ľudí, ktorí by na Babiša nemali jasný názor. Boj s ním je teda už vyčerpaná a neefektívna téma z pohľadu získavania voličov.

Na čo teda stavili strany?

Nikto neprišiel s niečím úplne novým, čo by rozčerilo stojaté vody. Samozrejme, populisti na čele so Slobodou a priamou demokraciou (SPD) Tomia Okamuru sa snažili priživovať na strachu z migrantov a vytvárať negatívne emócie v súvislosti s Európskou úniou. To bol azda jeden z mála volebných trendov. Prieskumy ukazovali, že okamurovci získavali podporu a očakávam, že vo voľbách budú mať možno aj nad 10 percent.

Je v Česku euroskepticizmus súvisiaci aj s migračnou krízou na vrchole?

V niektorých stranách áno. Ale nemyslím si, že by postoj k EÚ bol vyslovene niečím, na základe čoho sa voliči jasne rozhodovali. Aj pri SPD je to jeden diel mozaiky protestného postoja proti súčasnému poriadku. Je to klasická protisystémová strana, ktorá tvrdí, že všetko, čo máme, je zlé a je potrebné to od základu zmeniť. Okamurovým voličom to imponuje, lebo majú pocit, že je čosi prehnité v systéme. Do značnej miery je to aj nechcený dôsledok toho, ako sa parlamentné strany medzi sebou v posledných štyroch rokoch hašterili. Tradičnejším subjektom sa podarilo vytvoriť z niektorých politikov nedôveryhodné postavy. No nedokázali presvedčiť voličov, že po očistení sa od predchádzajúcich škandálov sú to oni, koho by mali podporiť. Nemalá časť ľudí preto hľadala nové strany, do ktorých vkladala nádeje. Príkladom je SPD. Ale aj Piráti, ktorí k sebe lákali mestského liberálneho voliča, no aj nespokojných ľudí a nevoličov.

Prevzal Okamura do istej miery úlohu Babiša z roku 2013, ktorý vtedy bojoval proti establišmentu, hoci možno inými prostriedkami ako SPD?

Do istej miery to platí. Ale dať znamienko rovnosti medzi Okamuru a Babiša by bolo príliš veľké zjednodušenie. Líder ANO sa po štyroch rokoch vo vláde stále snaží tváriť, že nie je politik, že on bojuje proti korupcii a problémom systému. Ale pri Okamurovi je to ešte spojené s protimoslimskou rétorikou a snahou získať voličov na základe apelov na ich najnižšie pudy.

Videl som vaše video, v ktorom upozorňujete na nebezpečenstvo populizmu. Hovoríte v ňom aj o tom, že populisti potrebujú konflikt. Nie je to však základná súčasť politiky? Aj klasické rozdelenie na pravicu a ľavicu hovorí o rôznych pohľadoch na svet. V čom sú populisti iní, keď hovoríme o konflikte v politike?

Krátke video týkajúce sa politického súboja je, samozrejme, zjednodušením. Nie je možné do niečoho takého dostať povedzme akademické definície populizmu. Keď politik komunikuje s voličmi, snaží sa aj zložité témy podávať zrozumiteľne. Hoci aj za cenu zjednodušenia. Ale populisti hľadajú zlo a vytvárajú si aj virtuálnych nepriateľov, len aby sa mohli pasovať do úlohy niekoho, kto spoločnosti pomôže. Nechcem tým spochybňovať vážne témy ako migrácia či korupcia. Ako aj hovoríme vo videu, sú pre spoločnosť relevantné. Pri populistoch však ide o čierno-biele videnie sveta a všetko vzťahujú na isté témy. Hovoríme o sociálnych problémoch a oni stočia debatu na korupciu. Diskutujeme o financovaní politických strán a oni riešia témy ako islamizácia Európy. Vo videu hovoríme voličom, aby si na to dávali pozor. Nenabádame ich, aby dali niekomu hlas.

Politika je o zjednodušení vecí. Koľko populizmu je ešte v poriadku?

Určitá miera zjednodušenia a populizmu je prítomná vo všetkých politických stranách. Musia sa zapáčiť voličovi, aby dostali jeho hlas. Je to základ politiky. Nehrajme sa na to, že niekto sa úplne vzdá populizmu. Asi vám však neviem určiť, kedy je ho už priveľa. Je to na voličovi. Čo je prijateľné pre mňa, vy možno odmietnete. Skôr ide to, na čo sme sa snažili upozorniť aj vo videu. Že populisti nielen zjednodušujú, ale aj upriamujú pozornosť len na im vyhovujúce témy bez toho, aby odpovedali na iné otázky.

Holandský politológ Cas Mudde má definíciu populistov, že politici tohto typu sa vždy vymedzujú. My a oni. Platí to pre Česko, pre Okamuru a ďalších?

Je to určite prítomné v populistických stranách. Okamura hovorí, že on jediný presadzuje priamu demokraciu. A všetci ostatní sú skorumpovaní. Vidíme to aj pri Babišovi. On zase hovorí, že ANO je jediné, ktoré chce zbaviť systém korupcie a všetci ostatní mu v tom bránia. Preto vraj nastal čas teraz alebo nikdy, čo bolo volebné heslo ANO. Na druhej strane, paradoxne, vymedzenie sa a čierno-biele videnie sveta musia používať aj tí, čo sú proti populizmu. Väčšina rétoriky subjektov, ktoré bojujú s populistami, je podobná. Hovoria, aby sme volili ich, lebo oni jediní ich zastavia. Dostávame sa do špirály populistických vyhlásení, lebo ťažko môžete argumentovať umiernene, keď proti vám používajú argumenty typu my alebo oni.