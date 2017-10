Madrid chystá pre Katalánsko nové voľby

Španielska vláda si zaistila opozičnú podporu pre rozpustenie katalánskeho parlamentu a vypísanie predčasných volieb, ktoré by sa mali konať do troch mesiacov.

Má jej to umožniť článok 155 španielskej ústavy, o ktorého aktivizácii sa chystá rozhodnúť na svojom dnešnom mimoriadnom zasadaní.

Za štyri desaťročia demokratickej vlády v Španielsku pôjde o bezprecedentný krok. Centrálna vláda od pádu Francovej diktatúry dosiaľ ani raz nerozhodla o rozpustení niektorého z regionálnych parlamentov a nenanútila mu predčasné voľby.

Madrid v rámci obmedzenia autonómie Katalánska prevezme aj velenie tamojšej polície. Oznámil to včera člen vedenia vládnej Ľudovej strany Fernando Martínez-Maíllo v rozhovore pre španielsky rozhlas. "Bolo by komplikované, aby bezpečnosť zostala v rukách katalánskej vlády po tom, čo sa stalo,“ konštatoval s tým, že kompetencie bezpečnostných zložiek, spadajúce doteraz pod katalánske ministerstvo vnútra, prejdú na španielske ministerstvo vnútra.

Španielska polícia medzitým včera v Barcelone uskutočnila raziu v sídle Strediska telekomunikácií a informačných technológií katalánskej vlády. Ozbrojení policajti hľadali elektronickú komunikáciu regionálnej polície, ktorú Madrid obviňuje z nečinnosti v čase podľa neho nelegálneho referenda o nezávislosti Katalánska.

Katalánska vláda má podľa Martíneza-Maílla čas do konca budúceho týždňa vývoj smerujúci k pozastaveniu jej právomocí zvrátiť. Stačí, aby sa zriekla protiústavného vyhlásenia nezávislosti. Do nadchádzajúceho piatka bude totiž hornej komore španielskeho parlamentu trvať procedúra, ktorou má potvrdiť dnešné rozhodnutie centrálnej vlády. Predčasné voľby v Katalánsku by sa podľa španielskej štátnej televízie TVE mohli konať koncom januára.

„Musíme obnoviť právny poriadok,“ obhajoval pripravované opatrenia španielsky premiér Mariano Rajoy. "Ústavný súd tento týždeň rozhodol, že pozastavené referendum bolo protiústavné. Je absolútne neprijateľné, aby na nejakom území vláda nedodržiavala zákon. Pretože keď to nerobí vláda, ako to môžeme požadovať od ostatných občanov?“ dodal.

Vinu za pripravované vypísanie predčasných volieb v Katalánsku hovorca španielskej vlády Inigo Mendez de Vigo pripísal neústupčivosti tamojšej vlády, ktorá sa odmietla zriecť snáh o vyhlásenie nezávislosti. „Logickým vyústením tohto procesu budú nové voľby uskutočnené v medziach zákona,“ vyhlásil.

Ako prvá o chystanom vypísaní predčasných volieb v Katalánsku informovala podpredsedníčka socialistov Carmen Calvová, šéfka tímu najsilnejšej opozičnej strany, s ktorou včera ľudovci konzultovali pripravované opatrenia. Calvová navyše dodala, že v rámci obmedzenia autonómie Madrid zrejme prevezme kontrolu aj nad katalánskou televíziou TV3 a nad rozpočtom regionálnej vlády. „Vláda, médiá a bezpečnostné zložky musia byť neutrálne,“ vyhlásila. Na novinársku otázku, či "neutralita médií“ znamená kontrolu nad TV3, Calvová odpovedala: „Samozrejme.“ Podľa nej je totiž potrebné zaistiť, aby nevznikol podobný "chaos“, aký zavládol počas referenda 1. októbra.