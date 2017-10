Trump označil dobytie Rakky za zlomový bod v ťažení proti IS

Dobytie sýrskej Rakky, bašty radikálneho hnutia tzv. Islamský štát (IS), je zlomovým prielomom v celosvetovom ťažení proti tejto teroristickej organizácii. V sobotu to podľa agentúry Reuters vyhlásil americký prezident Donald Trump. Ovládnutie mesta v piatok oficiálne oznámili arabsko-kurdské milície známe ako Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré majú podporu medzinárodnej koalície na čele s USA.

„Spoločne naše sily oslobodili celé mesto od nadvlády IS,“ uviedol vo vyhlásení Trump. „Porážka IS v Rakke znamená rozhodujúci prelom v ťažení proti IS a jeho hnusnej ideológii,“ dodal. Už v utorok si Trump pripísal zásluhy za úspešné ťaženie proti IS v Sýrii, keď v relácii The Chris Plante Show vyhlásil, že toto teroristické hnutie ustupuje od tej doby, čo sa ujal prezidentského ú­radu.

Dobytie Rakky sa dostalo do finálnej fázy v minulú nedeľu, kedy boli z mesta evakuovaní bojovníci IS s rodinami na základe dohody, v ktorej sa zaviazali umožniť odchod civilistom. O oslobodenie mesta z rúk džihádistov potom informovala exilová Sýrska organizácia pre ľudské práva (SOHR) v utorok. Milície SDF potom víťazstvo oficiálne oznámili v piatok.