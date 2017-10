Režiséra a scenáristu Tobacka obvinilo z obťažovania 38 žien

Prípad sa v mnohých ohľadoch podobá na dávnejšie medializovanú kauzu Harveyho Weinsteina. Aj Toback všetky obvinenia popiera a dokonca tvrdí, že je "biologicky nemožné", aby to bola pravda.

Filmový producent Harvey Weinstein, ktorého obvinili zo sexuálneho obťažovania desiatky herečiek vrátane Leny Headey, Cary Delevingne či Angeliny Jolie, nie je jediným mocným mužom filmového priemyslu, ktorý dlhé roky zneužíval svoje postavenie na ubližovanie príslušníčkam nežného pohlavia. Americký denník Los Angeles Times zverejnil v nedeľu na internete šokujúci príbeh amerického scenáristu a režiséra Jamesa Tobacka, ktorého zo sexuálneho obťažovania obvinilo už 38 žien.

Toback mal podľa ich výpovedí veľmi podobné postupy a metódy ako Weinstein, nádejným herečkám zvykol hovoriť, že „takto to jednoducho chodí“ a nútil ich do aktivít, s ktorými nechceli mať nič spoločné. Až 31 z celkového počtu 38 žien, ktoré pre denník vypovedali o Tobackových praktikách, prehovorilo verejne a je medzi nimi viacero známych herečiek či iných postáv šoubiznisu.

Herečka Adrienne LaValley napríklad popisuje, ako ju Toback v roku 2008 nalákal do svojej hotelovej izby a tam si zrazu začal masírovať rozkrok jej nohou. Keď si s hrôzou odsadla, masturboval ďalej sám. „Cítila som sa ako prostitútka,“ povedala LaValley pre Los Angeles Times.

V roku 1987 sa niečo podobné stalo Louise Post, speváčke a gitaristke rockovej kapely Veruca Salt. „Povedal mi, že si nepraje nič iné, ako masturbovať a pritom sa mi pozerať do očí. Za to, že som bola taká dôverčivá a išla s ním do jeho izby, sa sama pred sebou hanbím celých tridsať rokov,“ povedala speváčka.

Viacero Tobackových obetí popisuje veľmi podobný scenár. Režisér si ich vyhliadol na ulici, začal sa pred nimi chváliť, že je slávny a ukazoval im novinové výstrižky o sebe. Dievčatám spriadal vízie o senzačnej filmovej kariére, ku ktorej prvý krok mal údajne spočívať v tom, že ich bližšie spozná. Niektorým rovno povedal, že ich potrebuje spoznať „intímne“.

Veľa žien sa zhoduje aj v tom, že na stretnutiach, ktoré sa začali nevinne a skončili sa sexom alebo pokusom oň, sa ich Toback začal zrazu vypytovať, ako často masturbujú. „Ja nemôžem riadne fungovať, ak to nerobím niekoľkokrát za deň,“ znela podľa viacerých z nich ďalšia z Tobackových narážok.

Los Angeles Times nachádzajú veľmi veľa podobností medzi prípadom Tobacka a dávnejšie medializovaným prípadom Harveyho Weinsteina. „Podobne ako Weinstein, aj Toback, ktorý má dnes 72 rokov, je objemným, neohrabaným mužom s prestížou,“ píše denník.

Toback v krátkej reakcii pre Los Angeles Times všetky obvinenia odmietol. Vyhlásil, že ženy, ktorých mená mu denník ukázal, vôbec nepozná, a ak aj niektoré áno, videl sa s nimi nie viac ako päť minút. „Nepamätám sa na ne,“ tvrdí Toback a dodáva, že už 22 rokov je preňho údajne „biologicky nemožné“ venovať sa aktivitám, ktoré tieto ženy popisujú.