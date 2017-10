Voľby, aké ešte Česko nezažilo

Dosluhujúci premiér Bohuslav Sobotka prišiel do sídla ČSSD so zvesenou hlavou. Na snímke vpravo je líder ODS Petr Fiala, ktorý môže byť spokojný s druhým miestom vo voľbách.

Dosluhujúci premiér Bohuslav Sobotka prišiel do sídla ČSSD so zvesenou hlavou. Na snímke vpravo je líder ODS Petr Fiala, ktorý môže byť spokojný s druhým miestom vo voľbách. Autor: SITA , Michal Kamaryt

Babiš však prízvukuje, že je odhodlaný vytvoriť koalíciu a naznačuje, kto pripadá do úvahy. Nepočíta pritom s možnosťou, že by pokračovala doterajšia zostava ANO so sociálnou demokraciou a s ľudovcami. "Nechcem už sedieť vo vláde, ako je tá súčasná,“ povedal pre server iDNES. "Máme blízko k Občianskej demokratickej strane, k hnutiu STAN aj k Pirátom,“ dodal Babiš.

Hrozbe povolebného patu by mohol zabrániť Babiš, keby netrval na tom, aby sa stal premiérom, podotkol portál Lidovky: "ANO by muselo obetovať svojho predsedu, ktorý by sa ocitol mimo vlády.“ Lenže Babiš označil krátko pred voľbami taký scenár za nepredstaviteľný.

Keby však zmenil názor po zistení, že po poverení zostaviť vládu s ním nikto do nej nepôjde, úlohu by mohla prevziať súčasná ministerka pre miestny rozvoj z ANO Karla Šlechtová. Mimochodom, kým Babiš podotkol, že nejaké programové prieniky vidí aj so Slobodou a priamou demokraciou (SPD) extrémistu Tomia Okamuru, jeho vplyvná stranícka kolegyňa vidí tento politický subjekt ako krajne nebezpečný. "Je to novodobé fašistické hnutie,“ upozornila podľa iDNES.

Hradba proti Babišovi

Odporcovia lídra ANO poukazujú na to, že je neprijateľný, pretože polícia ho trestne stíha v prípade údajného finančného podvodu pri získaní eurofondov na farmu Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo). "Nebudeme rokovať s ANO o zostavení vlády,“ zdôraznil pred televíznymi kamerami šéf občianskych demokratov (ODS) Petr Fiala, ktorý priviedol stranu vo voľbách na druhé miesto. Babišove opletačky s policajnými vyšetrovateľmi predstavujú pomyselnú neprekročiteľnú červenú čiaru aj pre zvyšné strany a hnutia, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne (zdá sa, že výnimkou sú zrazu komunisti).

Šéf ANO, naopak, zatiaľ v žiadnom prípade nevzdáva nádej na dohodu. Pred voľbami sa opakovane vyjadril, že by uprednostnil mocenský tandem, pretože podľa neho čím menej strán sedí vo vláde, tým je to lepšie. "Jedine s občianskymi demokratmi môže ANO vytvoriť dvojkoalíciu, ktorá by mala 103 poslancov. Akékoľvek iné riešenie si už vyžaduje aspoň tri subjekty,“ napísal server iHNED o potrebnej väčšine v dolnej komore parlamentu.

Babiš poznamenal na adresu ODS nielen to, že má v programe podobné veci ako ANO. Šéfa tejto pravicovej strany označil za slušného človeka.

Podľa iHNED sa Fiala ocitne pred zásadnou dilemou: "Je lepšie stáť si za každú cenu za tým, že Babiš je ústredné politické zlo a ohrozenie krajiny, a odmietať s ním akokoľvek spolupracovať, alebo by práve kvôli týmto rizikám bolo lepšie uzavrieť s ním koalíciu a tvoriť tak mantinely jeho rozpínavosti?“

Prepadák ČSSD a KSČM

Boli časy, keď sociálna demokracia pritiahla k sebe viac ako 30 percent voličov, pričom vždy získala viac ako pätinu všetkých odovzdaných hlasov. Teraz utrpela potupnú prehru. Skončila až na šiestom mieste s niečo viac ako siedmimi percentami.

Fiasko utŕžili aj komunisti. KSČM sa dosiaľ v každých voľbách pohybovala nad úrovňou desiatich percent hlasov, ale aktuálne smúti na piatom mieste s podobným jednociferným výsledkom ako ČSSD.

Tešiť sa však nemôžu ani ľudovci. Voliči ich posadili na siedme miesto tak, že KDU-ČSL len o 0,8 % prekonala požadovanú päťpercentnú hranicu na vstup do snemovne.

V prípade týchto troch strán sa očakáva politické zemetrasenie. Ani jedna z nich predtým nezažila taký prepadák. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek pred voľbami avizoval, že z funkcie odstúpi, ak ľudovci získajú menej hlasov ako v minulých voľbách.

Otrasy sa dajú predvídať aj v tábore ČSSD a KSČM. Sociálni demokrati počítajú s predčasným zjazdom. "Malo by na ňom rezignovať celé vedenie strany,“ povedal pre iDNES Jaroslav Foldyna, ktorý sa ako jediný kandidát ČSSD v Ústeckom kraji dostal do snemovne. Zdôraznil, že v hlavných štruktúrach strany nechce vidieť ani volebného lídra Lubomíra Zaorálka, ani dosluhujúceho premiéra Bohuslava Sobotku.

Zaorálek vyhlásil, že po debakli automaticky nezvažuje svoj odchod. "Je to porážka, ktorá ma zdrvila, ale nemôžeme teraz utiecť a povedať, teraz si robte, čo chcete,“ povedal v narážke na to, že by chcel pôsobiť ako dôrazný opozičný poslanec.

Určite sa trasie stolička aj pod predsedom KSČM Vojtěchom Filipom, hoci nikto z čelných predstaviteľov komunistickej strany nevyzval na jeho odstúpenie. "Náš výsledok nie je dobrý. Musíme vyhodnotiť, prečo k tomu došlo,“ uviedol podpredseda KSČM Pavel Kováčik podľa agentúry ČTK.

Kováčik nevylúčil, že komunisti by podporili menšinovú vládu ANO. (Na druhej strane bol to Babiš, kto pred voľbami opakovane obviňoval ČSSD, že by sa dokázala spolčiť s KSČM len preto, aby jeho hnutiu zabránila vládnuť.) Aj Filip je zrazu k ANO ústretový. "Opýtajte sa na to víťaza volieb. Budeme postupovať tak, ako sme postupovali vždy. To znamená racionálnym rokovaním so všetkými, ktorí vstúpia do Poslaneckej snemovne,“ povedal pre ČTK v súvislosti s možnou spoluprácou s Babišovým hnutím.

Kým v táboroch ČSSD, KSČM a KDU-ČSL panuje sklamanie, eufória nastala v Okamurovej SPD a u Pirátov. Tesne prekonali dvojcifernú percentuálnu úroveň, vďaka čomu zhodne získali 22 mandátov.