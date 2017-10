Začína sa zlomový týždeň pre Katalánsko

V pondelok má byť známa kompletná zostava senátnej komisie, ktorá bude rozsah obmedzenia autonómie Katalánska prerokúvať. Zastaviť dočasné prevzatie autonómie španielskou centrálnou vládou by mohol katalánsky premiér Carles Puigdemont vyhlásením regionálnych volieb, čo by si podľa najnovšieho prieskumu želali v súčasnej kríze aj dve tretiny Kataláncov. Hovorca tamojšej vlády Jordi Turull ale v nedeľu vyhlásil, že vyhlásenia volieb „nie je na programe dňa“.

Voľby pod tlakom odmieta napríklad aj starostka Barcelony Ada Colauová, podľa ktorej sa voľby v Katalánsku skôr či neskôr konať budú, nemalo by to ale byť v „demokratickej anomáliu“. Starostka katalánskej metropoly v nedeľu vyzvala premiéra Puigdemonta aj španielskeho premiéra Mariana Rajoya, aby si zavolali. „Keď je vôľa k dohode, ľudia si zavolajú, trebárs diskrétne a bez kamier,“ vyhlásila Colauová, podľa ktorej je nutné urobiť všetko preto, aby nemusel byť aplikovaný článok 155 španielskej ústavy.

Na základe tohto článku, ktorý umožňuje prevzatie autonómie v prípade narušenia ústavného poriadku, navrhla v sobotu španielska vláda odvolať katalánsku vládu a obmedziť právomoci tamojšieho parlamentu do doby, než sa v regióne uskutočnia voľby. Tie by mali byť do šiestich mesiacov.

Spôsob obmedzenie autonómie Katalánska má tento týždeň prerokovávať zmiešaná komisia španielskeho Senátu, ktorej kompletná zostava má byť známa v pondelok do 11:00 SELČ. Táto komisia sa potom bude zaoberať návrhom, ktorý v sobotu schválila vláda. Návrh môže komisia upraviť a v piatok ho má predložiť plénu Senátu. Predtým by mala komisia umožniť katalánskemu premiérovi, aby sa k návrhu vyjadril.

Separatisti by v predčasných voľbách tesne zvíťazili

V pondelok sa majú tiež zísť lídri politických frakcií katalánskeho parlamentu a v utorok sa zíde jeho vedenie. Rokovať majú o ďalšom postupe aj o dátume plenárneho zasadnutia katalánskeho parlamentu, ku ktorému na tento týždeň vyzval Puigdemont. Uskutočniť by sa malo asi tiež v piatok.

Proti postupu Madridu voči Katalánsku sa konala už v sobotu polmiliónová demonštrácia v Barcelone a v nedeľu sa z rovnakého dôvodu zišlo asi 300 ľudí v centre Madridu. Aj tento týždeň sa očakávajú protesty. Napríklad školské odbory v Katalánsku vyzvali k demonštráciám na stredu a na štvrtok. Združenie katalánskych obcí vyzvalo radnice, aby odo dneška zvolávali mimoriadne zasadnutia, na ktorých majú vyjadriť plnú podporu katalánskej vláde a odmietnuť aplikáciu článku 155.

Denník El Periodic v nedeľu priniesol výsledky prieskumu verejnej mienky, podľa ktorého by 69 percent Kataláncov išlo k predčasným voľbám, aby sa vyriešil terajší konflikt s Madridom. Ak by sa voľby v Katalánsku teraz konali, dopadli by skoro rovnako ako v roku 2015. Separatisti by opäť získali tesnú väčšinu v 135člennom regionálnom parlamente, kde majú teraz 72 kresiel. Podľa posledného prieskumu, zverejneného v nedeľu, by obsadili 70 až 73 kresiel.