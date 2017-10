Američania ponúkajú Slovensku stíhačky F-16

Rokovania o švédskych Gripenoch sa skomplikovali, keď Švédi odmietli možnosť prenájmu letových hodín. Už dnes je však isté, že ruské migy v slovenskej armáde skončia.

V prípade 14 stíhačiek F-16V, ktoré by mali byť vybavené technológiou modernejších strojov F-35, však treba počítať s vyššou cenou. Nadzvukové lietadlá F-16V sú zhruba o 40 percent drahšie než švédske Gripeny. Ak by sa Slovensko pre ne rozhodlo, muselo by pravdepodobne ešte navýšiť sumu 1,1 miliardy, ktorá je plánovaná na nákup lietadiel. Možnosťou by tiež bolo objednať takýchto strojov menej.

„Slovenskému ministerstvu sme ponúkli nacenenie a informácie o dostupnosti lietadiel F-16, a to konkrétne verzie V Block 70/72,“ povedal Denníku N hovorca americkej ambasády Griffin Rozell. Američania chcú využiť priamo dohodu so slovenskou vládou. Slovensko by v takomto prípade malo využiť vládny program Foreign Military Sales, ktorý pri nákupe vojenskej techniky ponúka americkým spojencom rovnaké podmienky, aké má americká armáda. Konkrétnu ponuku zatiaľ nepodali, mohla by však prísť čoskoro.

Ministerstvo obrany je skúpe na slovo ohľadom možnosti vybaviť armádu americkými strojmi. „Ako sme už niekoľkokrát informovali, minister obrany Peter Gajdoš požiadal vládu o odklad rozhodnutia o budúcnosti nadzvukového letectva. Naďalej pokračujú rokovania, a až do ich ukončenia nie je možné poskytovať bližšie informácie,“ uviedla hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Pripomenula, že iné ako proeurópske a proatlantické riešenie zabezpečenia ochrany vzdušného priestoru nepripúšťajú.

Ministerstvo pod vedením bývalého šéfa rezortu Martina Glváča zo Smeru od začiatku roku 2015 rokovalo so Švédmi o zaobstaraní 14 stíhacích lietadiel Jas-39 Gripen. Český vojenský a bezpečnostný analytik Lukáš Visingr upozornil, že aj kvôli spolupráci s Českom a Maďarskom, ktoré používajú Gripeny, by bolo vhodné obstarať práve tieto stíhačky.

Americké sú drahšie ako Gripeny

„Gripeny sa vyrovnajú aj najlepším verziám stíhačiek F-16. Americké stíhacie lietadlá by však stáli oveľa viac. Okrem ceny majú Gripeny aj nižšie prevádzkové náklady. F-16 je výborné lietadlo, ale už staršie, a americká armáda už tieto starnúce lietadlá nahrádza novými stíhačkami typu F-35. Naopak, Gripen čaká dlhý technologický rozvoj, ktorý jeho schopnosti bude ešte zlepšovať,“ objasnil Visingr.

Generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Ján Hoľko nedávno povedal, že dlhodobo sa u nás počítalo s prenájmom letových hodín, podobne ako to je v Českej republike. Nové vedenie ministerstva sa však dozvedelo, že takáto možnosť už na stole nie je. „Pri rokovaniach sa došlo k tomu, že švédska strana s takouto možnosťou absolútne neuvažuje. Lietadlá sú vlastníctvom Švédskeho kráľovstva a vzhľadom na konvenčné zásady nemôžu mať viac lietadiel, ako im určuje Viedenský dohovor,“ vyhlásil Hoľko. V prípade Gripenov už teda pripadá do úvahy len možnosť nákupu alebo lízingu.

Ministerstvo oznámilo, že kúpu lietadiel by chcelo uzavrieť až po schválení Dlhodobého plánu rozvoja Ozbrojených síl. Dokument už prerokoval brannobezpečnostný výbor Národnej rady a vláda. V najbližšom čase by sa mal dostať do parlamentu. Odloženie rozhodnutia o obnove nášho nadzvukového letectva, ktoré malo prísť do konca septembra, však situáciu komplikuje. V súčasnosti má Slovensko k dispozícii 12 stíhačiek MiG-29.

Stíhačky MIG-29 slovenských vzdušných síl sa predstavili aj na letisku v Ostrave na NATO days 2012.

Letuschopné by mali byť vždy asi štyri, pričom na ďalších štyroch sa robia kontrolné práce a zvyšok je v generálnej oprave. Tieto stíhacie lietadlá Slovensko využíva na základe abonentskej zmluvy s Ruskom. Zmluva má vypršať v roku 2019. Rezor obrany už však potvrdil, že zmluvu bude musieť na kratší čas potrebný na obstaranie nových lietadiel predĺžiť.

Lietadlá typu F-16 Viper „V“, ktoré by mohli byť súčasťou slovenskej armády, vyvinula americká spoločnosť Lockheed Martin ako lacnejšiu alternatívu k najmodernejším F-35 piatej generácie. Za 3,4 miliardy dolárov bude 144 starších F-16 na verziu „V“ modernizovať napríklad Taiwan, a Baharajn za 3,7 miliardy dolárov nakúpi 19 nových „Viperov“ a zmodernizuje 20 klasických F-16. Na verziu „V“ zlepší 72 stíhačiek aj americká Národná garda. Až zhruba 800 ich zmodernizuje tiež americké námorné letectvo.