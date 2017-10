Politológ: Babiš môže ukázať, že nepredstavuje primitívny populizmus

V čom vidíte hlavné dôvody volebného úspechu Andreja Babiša a jeho hnutia ANO? Je obvinený z dotačného podvodu v kauze Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo) a podľa slovenského Ústavu pamäti národa spolupracoval s komunistickou­ ŠtB.

Pomerne veľa českých voličov má pocit, že zavedené politické strany nedokážu krajinu zásadnejším spôsobom zmeniť a zmodernizovať. Za posledné štyri roky sa zhoršovala kvalita verejných služieb, školstva, zdravotníctva, verejnej správy či diaľnic.

Značná časť voličov však stále dôveruje Babišovi. Verí mu, že on je schopný a má záujem veci meniť. Úlohu zohralo tiež to, že na poste ministra financií zaznamenal aj úspechy.

Štátu sa podarilo vybrať o niekoľko desiatok miliárd českých korún viac na daniach, ktoré sa doteraz neplatili. Zaviedol elektronickú evidenciu tržieb, čo veľká časť bežných voličov privítala s tým, že to prináša spravodlivejší a presnejší systém.

Ľudia hľadali stranu, ktorá nie je priamo extrémistická, ale zároveň hovorí o zmenách v riadení krajiny a štátu. Babiš je v očiach voličov niekto, kto už niečo dokázal. Nie je to len krikľúň ako Tomio Okamura alebo večná opozícia ako komunisti. Voliči Babišovi dávajú šancu, aby ukázal, čo naozaj vie.

Vláda je v ekonomických ukazovateľoch úspešná. Prečo na tom získalo iba ANO, ale už nie ČSSD a KDU-ČSL?

Sme vo zvláštnej situácii. Česko je na tom ekonomicky dobre. Rastie hrubý domáci produkt a platy občanov.

V ekonomike nie je dôvod, aby sa Česi sťažovali. Hoci nepodceňujme postavenie ľudí žijúcich v najchudobnejších regiónoch, najmä mimo Prahy a veľkých miest. Zdá sa však, že mnoho Čechov vidí, ako funguje ekonomika, ale vláda im pripadala neefektívna.

Zaostáva budovanie infraštruktúry a administratívy vo všetkých oblastiach je priveľa. Otázka je, a každý to, samozrejme, vníma inak, nakoľko Česi hodnotili prácu jednotlivých ministrov. Som z oblasti školstva.

Politológ Jan Bureš z Metropolitnej univerzity v Prahe.

Ja osobne, ale aj mnoho ďalších ľudí okolo mňa, máme podobný názor na reformy Kateřiny Valachovej z ČSSD. Všetky boli otrasné. Nepripravené, nepremyslené, prijaté bez diskusie.

Babiš, Okamurova Sloboda a priama demokracia, ale v otázkach EÚ aj ODS. Aký silný je príklon Čechov k populizmu?

Samozrejme, že existuje. S Babišom sa zviezli aj ďalšie strany ako Okamura či Piráti. ANO je kritické a radikálne. Ale ľudia Babišovi veria, že by veci mohol reálne zmeniť.

Česi rozlišujú medzi lídrom ANO a Okamurom či šéfom Pirátov Ivanom Bartošom, ktorý nemá žiadne politické skúsenosti. Okamurovým voličom, a súvisí to aj s úrovňou vzdelania, stačí negatívna kritika. Nepožadujú reálne riešenie.

Stačí im, že Okamura sľúbi, že všetky problémy vyrieši vystúpenie z Európskej únie. Samozrejme, je to presne naopak. A väčšina voličov si to uvedomuje. Rovnako to vie aj Babiš. Ale celkovo sa dá povedať, že úroveň populizmu v Česku je vyššia. Uchyľujú sa k nemu aj štandardnejšie strany.

Čo však môže Babiš zmeniť? A s kým?

Prvé vyhlásenia strán naznačujú, že to bude mať Babiš zložité. Potreboval by pomerne stabilnú vládu, ktorú vytvorí z relatívne normálnych subjektov, nie extrémistov. Ťažko by sa mu na úrovni EÚ vysvetľovalo, prečo má vo vláde Okamuru alebo komunistov, alebo prípadne aj Pirátov.

Predpokladám, že to Babiš ani nechce. Okrem toho okamurovci alebo Piráti by sa pri prvom vládnom probléme asi pohádali a možno by chceli aj kabinet opustiť či hlasovať proti nemu. Najrozumnejší variant, ktorý by mal Babiš skúsiť, je vláda s ODS. Ale ANO a občianski demokrati sa v kampani tvrdo kritizovali.

Šéf ODS Petr Fiala už povedal, že s Babišom jeho strana nepôjde. Občianskym demokratom sa vypláca byť v opozícii. Preto je otázka, čo môže Babiš robiť. V ČSSD sú ľudia, ktorí by chceli ministerské kreslá, ale sociálni demokrati tiež budú skôr uvažovať o opozícii.

Neexistuje ideálne riešenie. Môže sa stať, že nejaká vláda vznikne, ale o dva roky budeme mať opäť voľby. Babiš by však nemal vytvoriť koalíciu, ktorá bude na európskej úrovni vyzerať čudne. A on sám by na to doplatil.

Babiš by sa mal snažiť ukázať, že ANO je viac-menej štandardná stredopravicová strana. Že on predstavuje niečo iné ako jednoduchý primitívny populizmus. Počty v snemovni však hovoria naozaj o zložitej situácii. Možnosťou je tiež, že pri hlasovaní o dôvere vláde by komunisti, ČSSD či KDU-ČSL opustili snemovňu a umožnili vznik menšinového kabinetu ANO. Ale ťažko sa dá dlhodobo vládnuť so 78 poslancami.

Zdá sa, že po voľbách chcú byť všetci v opozícii.

Nikto nechce vládnuť. A problém má aj ANO. V hnutí si už uvedomujú, že oni teraz preberajú zodpovednosť.

Čo vláda s ANO, ale bez Babiša? Zdá sa, že niektoré strany by pri takom scenári skôr išli do koalície.

Je to možnosť. Ale vynulovalo by to efekt výhry hnutia. Je jasné, že voliči ANO hlasovali najmä za Babiša a chcú, aby bol premiérom. Ľudia ani poriadne nepoznajú ďalších politikov ANO. Je to, samozrejme, trocha problém, keď sa národ spolieha na nejakého vodcu.

Ale funguje to tak. Videli sme to v Rakúsku v podobe Sebastiana Kurza. Na Slovensku či v Maďarsku sú dominantné osobnosti Roberta Fica, respektíve Viktora Orbána. A koniec koncov je to aj prípad Nemecka a Angely Merkelovej.