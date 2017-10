Český Trump? Babiš je aj unikát

Andrej Babiš s manželkou Monikou vo volebnej centrále ANO po oznámení, že jeho hnutie jednoznačne zvíťazilo vo voľbách do Poslaneckej snemovne.

Začalo sa to Akciou nespokojných občanov. A otázka môže znieť, nakoľko je 63-ročný Andrej Babiš skutočne nespokojný občan s majetkom, ktorý magazín Forbes momentálne odhaduje na 4,1 miliardy dolárov.

Politický miliardár

Hovoria mu český Silvio Berlusconi či Donald Trump. Veď je populista a miliardár. Babišovo hnutie ANO cez víkend vyhralo voľby do českej Poslaneckej snemovne so ziskom 29,64 percenta hlasov. Miliardár slovenského pôvodu je teda momentálne skôr spokojný občan.

Na jeseň 2011 vznikla už spomenutá akcia, keď sa Babiš začal výraznejšie vyslovovať verejne k českej politike. V roku 2013 so svojím subjektom ANO skončil vo voľbách druhý za ČSSD, keď ho podporilo 18,65 percenta hlasujúcich.

Teraz bude z Babiša s najväčšou pravdepodobnosťou český premiér. Napriek tomu, že je v kauze Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo) obvinený z dotačného podvodu a že podľa slovenského Ústavu pamäti národa spolupracoval s komunistickou­ ŠtB.

"Keby som nebol v politike, nikto o Bociaňom hniezde nevie,“ povedal Babiš v predvolebnom rozhovore pre Mladú frontu Dnes, ktorá mu patrí. Obvinenia označuje za účelové fabulácie. A bráni sa tým, že napriek problémom môže byť vo vrcholovej politike. "Chiraca, Berlusconiho a ďalších tiež stíhali, a nikto ich nedostíhal,“ vyhlásil Babiš pre Mf Dnes.

Vie už český boháč, ako sa skončia jeho kauzy? Mimochodom, Babiš je bohatší ako Trump (3,1 miliardy dolárov) a trocha chudobnejší ako Berlusconi (4,2 miliardy). Lenže je miliardár ako miliardár?

"Babiš, Trump a Berlusconi sa dajú porovnávať. Ich politika je do veľkej miery personalizovaná. Do veľkej miery je založená na priamej komunikácii prostredníctvom nových technologických prostriedkov a je vybudovaná aj na nejakom podnikateľskom impériu, ktorého súčasťou sú médiá. A tiež politiku stavajú na populizme.

Tradične sa hovorí, že strany majú lídrov. V prípade Babiša má líder stranu. Seán Hanley, expert na strednú Európu

Tvrdia, že oni nemusia byť korektní, lebo vraj hovoria pravdu, ktorá sa údajne doteraz zamlčovala,“ povedal pre Pravdu český politológ z Metropolitnej univerzity Ladislav Cabada.

"Vždy tu budú tieto porovnávania,“ reagoval aj expert na strednú Európu Seán Hanley z University College v Londýne. "Babiš je boháč, ktorý vstúpil do politiky. Prezentoval sa, že je proti establišmentu, hoci je jeho súčasťou.

Babiš koncentruje ekonomickú, politickú a mediálnu moc. Nie je jasné, aké sú jeho postoje. Dokonca aj v otázke migrantov mám pocit, že je viac proti nim preto, lebo to hovoria v podstate všetky české politické strany, lebo je taká spoločnosť a Babiš nechcel stratiť hlasy,“ uviedol pre Pravdu Hanley.

Podľa Cabadu však Babiš stále predstavuje aj postkomunistickú realitu. "Ani Trump, ani Berlusconi neboli agentmi ŠtB. A keby sa nakoniec raz ukázalo, že Babiš s komunistickou tajnou bezpečnosťou nespolupracoval, tak je stále niekým, komu ja hovorím neokomunistický káder. Vyštudoval medzinárodný obchod, pôsobil v tejto oblasti v pozoruhodnom prostrední severnej Afriky. Babiš nebol za komunistického režimu nejaký bežný príslušník šedej zóny,“ pripomenul Cabada.

ANO ako pobočka Agrofertu?

Andrej Babiš sa narodil 2. septembra 1954 v Bratislave. Dodnes do češtiny vkladá slovenské slová alebo skloňovanie. Jeho kritici tvrdia, že jeho čeština je tým horšia, čím je nervóznejší. Je druhý raz ženatý. S prvou manželkou Beatou má dve deti. S druhou Monikou ďalšie dve. Babiš sa s ňou oženil len v júli, žijú však spolu už od 90. rokov.

S kontaktmi a informáciami začal budúci miliardár po páde komunistického režimu podnikať. Dnes je Babišov Agrofert medzinárodným potravinárskym, poľnohospodárskym a chemickým holdingom.

"Babiš dlhodobo hovorí, že chce štát riadiť ako firmu. Myslím, že tomu verí. Len mám trochu pocit, že tie svoje spoločnosti neriadil v štandardnom podnikateľskom prostredí a jeho štýl sa nedá porovnávať s tým, ako spoločnosti fungovali v bežnej liberálnej ekonomike.

Či už sa pozrieme na to, akým spôsobom na začiatku kumuloval kapitál, až po to, že jeho biznis je v agrochemickom a agropotravinárskom sektore kvázi monopol. Sám Babiš bol a je výraznou súčasťou prepojenia politickej a podnikateľskej sféry, hoci to kritizuje,“ vysvetlil Cabada.

Čo Babiš už určite riadi ako firmu, je jeho hnutie ANO. "Tradične sa hovorí, že strany majú lídrov. V prípade Babiša má líder stranu,“ pripomenul Hanley.

"Nepredstiera, že je tradičným politikom. Nie je napravo ani naľavo. ANO je súčasťou európskych liberálov, ale Babiš to ani nespomína. Vlastní svoje hnutie. ANO je však v podstate politickou pobočkou Agrofertu. Predtým som si myslel, že sa to zmení. Že Babiš bude pretvárať ANO na tradičnejšiu, konvenčnejšiu stranu. Bez neho by totiž hnutie skončilo,“ povedal Hanley.

Odborník však pripomína, že na otázku, či je Babiš nebezpečný pre českú demokraciu, zatiaľ znie odpoveď áno a nie. Zdá sa, že ide o nezanedbateľnú tému aj pre samotného lídra ANO. Veď sa jej dotkol hneď v prvom prejave po voľbách, keď verejnosť ubezpečoval, že nepredstavuje problém.

"Kdekoľvek v strednej Európe je koncentrácia moci nebezpečná. Babiš je politik, ktorý nemá čas na pravidlá, rozdelenie moci a diskusiu. Je to nebezpečné. Nebude však z neho ďalší Viktor Orbán či Jaroslaw Kaczynski. Nemá ideológiu.

Babiš je však produkt českej demokracie. Zlyhania snahy o vybudovanie veľkých politických strán. V strednej Európe vidíme, že voliči chcú, aby demokracia prinášala úžitok. Dobrý život, lepšie služby, dobehnutie Západu. Je to ešte ďaleko,“ tvrdí Hanley.