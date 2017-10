Šefčovič: Bude ťažké zostaviť v ČR proeurópsku vládu

Výsledok parlamentných volieb v Českej republike je pre podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča do istej miery sklamaním, podľa neho bude mimoriadne ťažké zostaviť proeurópsku vládu.

Šefčovič to v pondelok povedal novinárom v Bratislave, kde sa zúčastnil na stretnutí najvyšších ústavných činiteľov k budúcemu smerovaniu krajiny.

"Bol by som veľmi rád, ak by sa potvrdili tie slová, ktoré zaznievali aj počas vyhlásenia pána Babiša a niektorých predstaviteľov ANO, že chcú mať vládu, ktorá bude proeurópska. Vieme však, že to bude mimoriadne ťažké. Volebný výsledok strán, ktoré sú otvorene protieurópske a euroskeptické, je veľmi silný, "povedal Šefčovič.

Eurokomisár vyjadril nádej, že sa českým politikom podarí zostaviť vládu, ktorá dokáže potvrdiť proeurópsky kurz Českej republiky.

Výsledok volieb označil Šefčovič za isté sklamanie, avšak nie za veľké prekvapenie. Podľa neho sa potvrdili nálady, ktoré v Česku panovali pred hlasovaním. V reakcii na rozhodnutie slovenských voličov tiež povedal, že o európskych témach treba diskutovať oveľa aktívnejšie.