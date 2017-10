Zeman poverí Babiša zostavením vlády

Podľa ČT24 oficiálne poverí Zeman budúci týždeň víťaza víkendových volieb Andreja Babiša zostavením novej českej vlády. Babiš sa tak zrejme stane novým českým premiérom.

Predseda ANO po stretnutí so Zemanom povedal, že „urobíme maximum pre to, aby sme presvedčili nejakú stranu, aby s nami do vlády išla.“

Exminister financií zároveň odmieta predčasné voľby v prípade, že sa mu nebude dariť zostaviť novú vládu. „Predsedovia ostatných strán síce niečo hovoria, ale ja si to budem chcieť vypočuť osobne na rokovaniach pri stole,“ povedal Babiš v pondelok.

Babiš zároveň zopakoval, že odmieta vládu s komunistami z KSČM a Okamurovou stranou SPD.