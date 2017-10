Rodina zavraždenej maltskej novinárky sa postavila pred súd

Rodina zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej sa postavila pred súd kvôli žalobe pre urážku na cti. Tú proti investigatívnej žurnalistke podal už skôr minister financií. Na Malte tieto procesy smrťou žalovaného nekončia, ale prechádzajú na dedičov, rodine novinárky tak hrozí pokuta až 11 000 eur.

Novinárka obvinila ministra, že bol v Nemecku počas vládnej návštevy v nevestinci. Minister Chris Cardona, ktorý sa súdu nezúčastnil, toto obvinenie poprel. Prípad odročili na december.

„Chcel by som, aby bolo jasné, že si v súdnom konaní prajeme pokračovať,“ povedal pred súdom jeden zo synov Matthew Caruana Galizia. „Chris Cardona má záujem na tom, aby spor ďalej nepokračoval,“ dodal, informoval denník The Malta Independent.

Novinárka zahynula v pondelok minulý týždeň. Pod jej voz niekto umiestnil bombu, zrejme semtex, uviedla polícia. Krátko potom, čo vyšla z domu, explózia odhodila jej voz hlboko do poľa.

Vyšetrovatelia uviedli, že bomba bola odpálená na diaľku mobilným telefónom. Maltská vláda v sobotu ponúkla milión eur a ochranu za informácie o tom, kto novinárku zavraždil.

Caruanová Galiziová písala do niekoľkých maltských novín i časopisov a viedla vysoko sledovaný blog. V článkoch sa zameriavala na miestne zločinecké organizácie, politikov, obchodníkov a ďalších mocných. Nemálo z nich proti nej podalo žalobu.

Denník The Malta Independent kontaktoval pri neuzatvorených súdnych sporov všetkých 12 osôb, ktoré žurnalistku žalovali pre urážku na cti, a iba dve z nich uviedli, že po smrti Caruanovej Galiziovej od žaloby upustia.

V poslednej dobe zbierala informácie o pašeráctva ropy z líbyjskej rafinérie tamojšími milíciami. Talianski prokurátori dva dni po jej smrti oznámili, že rozbili pašerácku sieť, ktorá prepravovala ropu získanú na čiernom trhu do Talianska a do ďalších európskych krajín. Uviedli, že im k tomu pomohli Malťania, ktorí boli do pašovania zrejme zapletení, napísala agentúra AP.