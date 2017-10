Gazeta Wyborcza: V Poľsku stíhajú viac ako 800 ľudí za protivládne protesty

Asi 800 Poliakov čelí v celej krajine kvôli obvineniam z rôznych priestupkov opletačkám so súdmi, a to preto, že sa zúčastnili protivládnych protestov. Uviedol to opozičný denník Gazeta Wyborcza. Podľa nej ide o "pomstu režimu na obyčajných občanoch" a o "kolektívne politické procesy".