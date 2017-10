Kto pôjde do vlády s Babišom a čo za to?

Počnúc vznikom menšinovej vlády ANO s tichou podporou „otvorených“ kritikov Babiša až po špekulácie na hranici snov. Napríklad spojenie ANO a TOP 09. Isté však je, že Babiš ihneď po sobotňajšom vyhlásení výsledkov hlasovania zablahoželal všetkým stranám, ktoré sa dostali do parlamentu, a dal najavo, že nezatvára dvere pred žiadnou z nich.

Chcem, aby vo vláde sedeli slušní ľudia, ktorí chcú urobiť niečo pre občanov. Nepôjdeme však do vlády s KSČM a Okamurom. Andrej Babiš, líder ANO

„Najradšej by sme boli, ak by bolo vo vláde menej ako viac subjektov. Lepšie sa tak pracuje,“ povedal Babiš v priamom televíznom prenose po pondelkovom rokovaní s prezidentom Milošom Zemanom v Lánoch. V tejto súvislosti podotkol, že po skúsenostiach z práce vo vláde by v nej mohla byť ODS. Na otázku, ako reaguje na výhrady väčšiny lídrov deviatich hnutí a strán k jeho osobe, vyhlásil: „Hovoria mnoho, ale rád si to vypočujem osobne.“ V prípade jeho pravej ruky v ANO Jaroslava Faltýnka, Babiš ubezpečil, že s ním neráta pri obsadzovaní vlády, ale navrhli ho na post predsedu poslaneckého klubu ANO.

Prezident Zeman už v „predstihu“ informoval, že víťaza volieb poverí zostavením vlády. Zároveň ešte v nedeľu Babišovi „na diaľku“ radil zobrať do vlády ČSSD a Pirátsku stranu, s ktorými by ANO malo 115 hlasov. To je však zatiaľ iba matematika, aj keď v hre sú, čo sa týka počtu získaných hlasov, aj tretí Piráti Ivana Bartoša. O nich však Babiš povedal, že „zatiaľ hovoria v médiách, ale nie s nami“. Sú vraj vo švungu, ale ako poznamenal líder ANO, nebude im kaziť náladu.

Rokovania sú v plnom prúde

Povolebné kortešačky ANO s predstaviteľmi KSČM, STAN a ČSSD sú už v plnom prúde. V pondelok boli naplánované rokovania s lídrom hnutia Sloboda a priama demokracia Tomiom Okamurom, ako aj s ľudovcami. Reč sa však krútila okolo budúceho zloženia parlamentu a nie okolo rozdeľovania kresiel v českom kabinete. Nie je tajomstvom, že ANO chce nominovať na funkciu šéfa dolnej komory súčasného predsedu Radka Vondráčka a chce zachovať aj počet štyroch podpredsedov. Ibaže vo voľbách uspelo až deväť strán a hnutí. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií tak ČSSD už dostala od ANO ponuku na vstup do stredočeskej koalície. Podľa Miloša Peteru, šéfa klubu, citovaného českými portálmi, vedenie krajskej ČSSD ponuku už prijalo.

V zložení kabinetu pôjde do tuhého

Zloženie vlády je však oveľa tvrdší oriešok. Kto pôjde s Babišom a čo za to, pýtajú sa nepriamo potenciálni uchádzači o ministerské kreslá.

„Chcem, aby vo vláde sedeli slušní ľudia, ktorí chcú urobiť niečo pre občanov. Nepôjdeme však do vlády s KSČM a Okamurom. Chceme rokovať s ostatnými,“ vyhlásil Babiš v rozhovore pre denník Právo. V tejto súvislosti vraj existuje možnosť zložiť kabinet aj s druhou, čo sa týka výsledkov hlasovania, ODS a tretími Pirátmi. Podľa výsledkov volieb existuje vraj variant spoločného vládnutia nielen s ODS, ale aj s ČSSD a KDU-ČSL. „Existujú viaceré možnosti,“ dodal Babiš. Zároveň poprel, že by sa vzdal kresla premiéra a na svoje miesto nominoval niekoho iného.

„Prečo by som to robil keď som získal 48-tisíc preferenčných hlasov a naše hnutie 1,5 milióna hlasov? Skúsime a uvidíme,“ reagoval Babiš na podmienku viacerých možných koaličných partnerov, ktorí odmietajú „sedieť za jedným stolom s človekom, ktorý čelí trestnému stíhaniu“. Líder ANO však stále opakuje, že ide o účelové trestné stíhanie a že „nestojí na žiadnom relevantnom dôkaze, pretože žiadny ani neexistuje“.

Polícia obvinila pre dotácie Bocianieho hniezda 11 ľudí vrátane Babiša a Faltýnka. Vzhľadom na to, že obaja vo voľbách obhájili svoje mandáty, stíhanie prerušia, len čo ústredná volebná komisia zverejní v utorok výsledky hlasovania v Zbierke zákonov. Informovala o tom v pondelok Štěpánka Zenklová, hovorkyňa Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe. Podľa očakávania zároveň pripomenula, že štátny zástupca bude opätovne žiadať o vydanie oboch politikov, ako to už urobil ešte začiatkom septembra. Podľa portálu Novinky, ktorý sa odvolal na vyjadrenia šéfov zvolených strán, ak polícia opätovne požiada Poslaneckú snemovňu o zbavenie Babiša a Faltýnka poslaneckej imunity, tak väčšina poslancov zdvihne ruku za ich vydanie na trestné stíhanie.

Rozhoduje sa v zákulisí

Aj v prípade českej politickej scény platí, že 90 percent politiky sa „varí“ v zákulisí a iba zvyšných desať patrí verejnosti ako priestor na špekulácie. Navyše existujú už teraz signály, že nie všetko ide tak, ako to jednotliví lídri víťazných strán a hnutí prezentovali pred televíznymi kamerami. Napríklad napriek už spomínanému odmietavému postoju Babiša Tomio Okamura (SPD) nevylúčil spoluprácu s ANO. Svoje stanovisko oprel o. i. o tvrdenie, že „nie sme extrémistické hnutie, čo potvrdili voľby“. Pritom bezpečnostnými piliermi hnutia sú napríklad nulová tolerancia v rámci migračnej vlny či zákaz islamskej ideológie v Česku. Pre Právo však nezabudol pritom upozorniť, že „nesmieme miešať náboženskú slobodu, ktorú si plne ctíme v súlade s ústavou, so šírením nadradenej a agresívnej ideológie“.

„Chceme byť vo vláde, byť súčasťou vládnej koalície, pretože iba tak môžeme naplno presadzovať náš program,“ odhalil čiastočne karty v pondelok Okamura. Nezabudol pritom upokojiť prípadných kritikov tvrdením, že jeho ochota spolupracovať s ANO má vraj mantinely. Veľkým problémom podľa neho je vraj vidina, že kabinet povedie trestne stíhaný premiér.