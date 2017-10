Nepodriadime sa, odkazuje Barcelona

Vedenie katalánskeho parlamentu zvolalo v pondelok mimoriadne zasadanie na deň pred piatkovým rokovaním španielskeho Senátu. Ten bude schvaľovať obmedzenie autonómie Katalánska. Hornú komoru parlamentu o to v sobotu požiadala španielska vláda, ktorá navrhla prevziať kontrolu nad riadením kľúčových katalánskych úradov. Madrid svoje rozhodnutie zdôvodňuje tým, že katalánsky premiér Carles Puigdemont a jeho vláda porušujú zákon snahou o vyhlásenie nezávislosti.

„Španielsko postupuje ako diktatúra. Vnucuje nám zákony prostredníctvom sudcov a prokurátorov, za pomoci polície a trestných činov vzbury, aby šírili strach,“ povedal po rokovaní parlamentného vedenia šéf najsilnejšieho poslaneckého klubu Spoločne pre áno (JXSí) Lluís Corominas. Španielsky ústavný súd zrušil referendum, na základe ktorého chce vedenie Katalánska vyhlásiť nezávislosť a prokuratúra docielila uvalenie väzby na lídrov separatistických organizácií.

To nie je o tom, že my by sme odmietli nariadenia. To nie je osobné rozhodnutie. To je rozhodnutie siedmich miliónov osôb. Raül Romeva, šéf katalánskej diplomacie

Na otázku, či poslanci na mimoriadnej schôdzi schvália vyhlásenie nezávislosti, odpovedal Corominas neurčito. Katalánsky parlament už deklaráciu hovoriacu o „obnovení samostatnosti“ schválil tesnou väčšinou hlasov separatistických strán pred dvoma týždňami, jej vyhlásenie však bolo odložené na neurčito v snahe vytvoriť priestor na vyjednávanie s Madridom. Podľa španielskych médií nie je celkom jasné, či pri prípadnom hlasovaní pôjde o zrušenie odkladu už schváleného textu alebo o deklaráciu v novom znení.

Štvrtková schôdza bude zrejme trvať až do piatku

Separatisti majú v 135-člennom regionálnom parlamente 72 kresiel. Menšia krajne ľavicová strana Kandidátka ľudovej jednoty (CUP) podporujúca menšinovú vládu JXSí tlačí na okamžité vyhlásenie nezávislosti bez ohľadu na dôsledky.

Podľa denníka El País majú obe strany v úmysle štvrtkovú schôdzu pretiahnuť na dva dni, aby v piatok mohli za prítomnosti premiéra Puigdemonta hlasovať o nezávislosti vo chvíli, keď Senát schváli obmedzenia autonómie Katalánska. Puigdemont by potom mohol okamžite nezávislosť vyhlásiť. Katalánsky premiér by sa však v piatok chcel zúčastniť aj na kľúčovom rokovaní Senátu v Madride, aby tam obhajoval postoj Barcelony.

V Senáte má vláda španielskeho premiéra Mariana Rajoya pohodlnú väčšinu, jej návrh by tak mal bez problémov prejsť. Výkonnú moc v Katalánsku by vzápätí mala prevziať osoba, ktorú vymenuje španielsky kabinet. Vyhlásila to v pondelok vicepremiérka Soraya Sáenzová, podľa ktorej Puigdemont a jeho vláda automaticky prídu o svoje funkcie. „Posty predsedu a vysokých predstaviteľov regionálnej vlády zastávajú vďaka ústave. Ich mandáty vyplývajú z ústavy, nepochádzajú od Boha,“ vyhlásila s tým, že nemôžu zostať v úrade, ak nerešpektujú španielsku ústavu. Sáenzová tak reagovala na novinársku otázku, či sa katalánske vedenie môže prevzatiu svojich právomocí nejako vzoprieť.

Šéf katalánskej diplomacie Raül Romeva varoval Madrid pred masovou občianskou neposlušnosťou Kataláncov vrátane regionálnej polície. „To nie je o tom, že my by sme odmietli nariadenia. To nie je osobné rozhodnutie. To je rozhodnutie siedmich miliónov osôb,“ povedal pre BBC. „Nepochybujem o tom, že všetci štátni zamestnanci v Katalánsku budú plniť nariadenia zvolených a legitímnych inštitúcií, ktoré sú tam teraz,“ dodal.