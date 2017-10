OSN bude hlasovať o predĺžení vyšetrovania chemických útokov v Sýrii

Vyšetrovatelia OSN by mali 26. októbra predstaviť správu o chemickom útoku zo 4. apríla, pri ktorom v sýrskom meste Chán Šajchún zomrelo viac ako 90 ľudí. Práve na ňu chce počkať Rusko a podľa toho sa rozhodne, či ďalšie vyšetrovanie podporí alebo nie.

Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová žiadala, aby sa hlasovanie o predĺžení vyšetrovania uskutočnilo ešte pred zverejnením správy. Očakáva totiž, že ak z útoku obvinia Sýriu, Moskva nebude mať dôveru v spoločný vyšetrovací orgán Organizácie pre zákaz chemických zbraní a OSN.

Koalícia bojujúca v Sýrii odmietla, že útočila na civilistov

Medzinárodná letecká koalícia pod vedením Spojených štátov odmietla obvinenia, že v pondelok útočila na východosýrsky Dajr az-Zaur. Podľa utorkovej správy exilovej Sýrskej organizácie pre ľudské práva (SOHR) tam pri náletoch zomrelo vyše 20 civilistov. Pravdepodobne išlo o mylne zvolený cieľ.

V provincii Dajr az-Zaur bojuje sýrska armáda so svojimi spojencami proti radikálom z organizácie Islamský štát (IS). Do bojov proti IS zasahuje tiež medzinárodná letecká koalícia, sýrske vojsko podporujú ruské lietadlá. Väčšinu rovnomenného správneho strediska ovláda sýrsky režim, zhruba osem percent je stále v rukách IS.

Pri nálete v pondelok večer bola zasiahnutá štvrť, nad ktorou má kontrolu vláda. Miestny vládny zdroj útok pripísal koalícii vedenej Spojenými štátmi a povedal, že mŕtvych je 14 a zranených tri desiatky.

„Obvinenia, podľa ktorých pri zásahu koalície zahynulo v Dajr az-Zaur 14 civilistov, sú mylné. V meste operujú provládne sily, ktoré podporuje Rusko. Naša koalícia žiadne operácie na podporu režimu nevykonáva,“ povedal hovorca koalície Ryan Dillon.

V provincii Dajr az-Zaur sa teraz vedú proti IS dve ofenzívy. Jedna je vládna a zúčastňuje sa jej aj ruské letectvo, druhú vedú arabské a kurdskej jednotky, ktorým podporu poskytuje koalícia. Obe strany sa v snahe vyhnúť sa zrážkam dohodli na línii, ktorú nebudú prekračovať.