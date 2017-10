Kurz chce ísť do koalície s pravicovo populistickou stranou slobodných

Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz, ktorého strana predminulý víkend zvíťazila v parlamentných voľbách, dnes podľa očakávania ponúkol vytvorenie vládnej koalície Slobodnej strane Rakúska (FPÖ), označovanej za pravicovo populistickú. Kern to podľa agentúry APA oznámil na tlačovej konferencii usporiadanej v sídle ÖVP.

ÖVP bola doteraz vo vládnej koalícii so sociálnymi demokratmi (SPÖ). Kvôli rastúcim názorovým nezhodám a silnejúcemu napätiu vo vláde sa strany dohodli na potrebe usporiadať predčasné voľby do Národného zhromaždenia, rok pred riadnym termínom.

Kern rozhodnutie pozvať na koaličné rokovania FPÖ zdôvodnil spoločnými programovými bodmi a predovšetkým zdieľanou vôľou vykonať zmeny. „Rakúsko si zaslúži rýchle vytvorenie novej vlády,“ zdôraznil 31-ročný šéf ľudovcov, ktorý bol doteraz ministrom zahraničia.

Podobnosť oboch strán podľa neho spočíva predovšetkým v odhodlaní zastaviť ilegálnu migráciu, urobiť sociálny systém krajiny menej príťažlivým pre prisťahovalcov a tiež znížiť dane, najmä pre ľudí s nižšími príjmami.

Sociálni demokrati doterajšieho spolkového kancelára Christiana Kerna, ktorí skončili druhí tesne pred FPÖ, už pred voľbami dali najavo zámer do novej vlády nevstupovať a odísť do opozície.

ÖVP vo voľbách zvíťazila so ziskom 31,5 percenta hlasov, SPÖ dostala 26,9 percenta a FPÖ podporilo 26 percent hlasujúcich. V Národnej rade sa udržali aj liberáli (NEOS) vďaka podpore 5,3 percenta hlasov a novo do nej vstúpila so ziskom 4,4 percenta hlasov Charta Petra Pilza, ktorú založil odpadlík od Zelených Pilz.