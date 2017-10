Moskva: Islamský štát kontroluje už len päť percent Sýrie

Teroristická organizácia Islamský štát (IS) po strate svojich hlavných bášt v Sýrii, vrátane mesta Rakka, teraz kontroluje už len päť percent sýrskeho územia. Povedal to na tlačovej konferencii v Manile ruský minister obrany Sergej Šojgu. V roku 2014, keď IS v častiach Iraku a Sýrie vyhlásil kalifát, kontroloval až tretinu týchto krajín.