Donald Trump vydal nové nariadenia súvisiace s kontrolou utečencov

Americký prezident Donald Trump v utorok vydal nové nariadenia súvisiace s kontrolou utečencov snažiacich sa dostať do USA z krajín, ktoré predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť. Urobil tak po tom, ako vypršali predchádzajúce predpisy, ktoré boli miernejšie oproti tým novým. Úrady zatiaľ neprezradili, ktorých jedenástich krajín sa novinky týkajú, no uviedli, že každého migranta budú posudzovať samostatne. Utečenci doteraz čelili preverovaniu, ktoré odďaľovalo ich vstup do krajiny až na niekoľko rokov, pričom podľa nových pravidiel budú zrejme čakať ešte dlhšie.