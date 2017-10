Davis: Odchod Británie z EÚ bez dohody je jednou z možností

Odchod Británie z Európskej únie bez dohody o podmienkach brexitu je možnosť, ale nie je to scenár, ktorému Londýn dáva prednosť. Povedal to britský minister pre brexit David Davis pri vypočutí v poslaneckom výbore pre rozluku s EÚ.

Podľa neho existuje „nebezpečenstvo, že únia na poslednú chvíľu príde s náhlymi požiadavkami“, ktoré by dohodu o podmienkach brexitu mohli ohroziť. Možnosť nedohody by tak mala byť na stole do poslednej minúty, dodal minister.

Odmietol tiež názor jedného z poslancov, že vláda ohľadom nedohody zavádza. Kabinet podľa neho v určitej chvíli zverejní informácie o svojom záložnom pláne pre tento prípad.

Davis tiež povedal, že Británia podľa právnych expertov bude únii musieť platiť po opustení bloku asi rok. V krajnom prípade, ak by sa Londýn s Bruselom rozišiel v zlom a bez dohody, by podľa Davisa neplatila Británia nič. Minister ale zdôraznil, že takýto vývoj nepovažuje za pravdepodobný.

Kým Londýn chce čo najrýchlejšie dohodnúť s Bruselom dohodu o ďalších vzťahoch, vrátane asi dvojročného prechodného obdobia, únia nechce tieto rozhovory o budúcnosti začať bez dohody o podmienkach rozluky, o ktorých sa zatiaľ rokuje. Británia má úniu opustiť v marci 2019.

Dohodu týkajúcu sa prechodného obdobia, ktorá má slúžiť na to, aby sa oba celky prispôsobili novým pravidlám, očakáva Davis v prvom štvrťroku 2018. Na najbližšom, decembrovom summite podľa neho únia zrejme predstaví svoj pohľad na túto záležitosť.

Minister, kritizovaný za pomalý pokrok v brexitových rozhovoroch, tiež povedal, že dohoda o budúcich obchodných vzťahoch Británie a EÚ by mohla byť dohodnutá už v najbližších 12 mesiacoch. Hlavný úniový vyjednávač Michel Barnier naproti tomu v utorok uviedol, že to bude trvať oveľa dlhšie. Na otázku, či je pravda, za Británia môže túto dohodu podpísať až po brexite, Davis povedal, že áno, ale že to môže byť „nanosekundu“ po­tom.