Katalánsky premiér nepôjde do Madridu vysvetľovať svoje postoje

Katalánsky premiér Carles Puigdemont nepôjde ani vo štvrtok, ani v piatok do španielskeho Senátu vysvetľovať svoje postoje ohľadom snáh o nezávislosť Katalánska. Podľa katalánskeho denníka La Vanguardia to stredu podvečer potvrdil úrad premiéra.

Denník tiež uviedol, že v katalánskej vláde sa v stredu vyhrotil spor o vyhlásenie nezávislosti a niektorí jej členovia zvažujú odchod z vlády. Podľa denníka je stále viac pravdepodobné, že nezávislosť v piatok vyhlási buď premiér Puigdemont, alebo katalánsky parlament. Ten má zasadnúť vo štvrtok popoludní a hlasovať by mal v piatok popoludní.

„Je jasné, že nechce dialóg, a dalo sa to čakať,“ komentoval hovorca španielskej vlády Inigo Méndez správu o tom, že premiér Puigdemont do Senátu nedorazí. Pozvaný bol na štvrtok popoludní do senátne komisie, ktorá prerokováva návrh vlády na obmedzenie autonómie Katalánska, alebo na piatok na plenárne zasadnutie Senátu, ktoré má o obmedzení autonómie hlasovať. Puigdemont vraj do Madridu nepôjde preto, že španielska vláda sa už podľa neho rozhodla použiť ústavný článok 155, ktorý umožňuje obmedziť autonómiu regiónu, ak je tam porušovaná ústava a zákony.

Katalánsku vládu zrejme opustí minimálne jeden minister

Spory v katalánskej vláde ohľadom vyhlásenia nezávislosti sa v stredu vyhrotili. Podľa denníka La Vanguardia sa chystá zrejme vládu opustiť minimálne jeden jej minister, a to minister pre podnikanie Santi Vila, ktorý nesúhlasí s vyhlásením nezávislosti. Vila je okrem iného jedným z katalánskych štátnych úradníkov, ktorí sú prokuratúrou vyšetrovanie od minulého mesiaca kvôli tomu, že začiatkom septembra podpísali dekrét o zvolanie referenda o nezávislosti. To sa konalo aj napriek zákazu španielskeho ústavného súdu 1. októbra.

Obmedzenie katalánskej autonómie má podľa niektorých zdrojov zahŕňať aj kontrolu nad štátnymi katalánskymi médiami. Proti tomu v stredu protestovali vo vyhlásení zástupcovia katalánskej televízie TV3, katalánskeho rozhlasu a katalánskej tlačové agentúry. „Hrozba intervencie je útokom na občanov a porušuje ich právo na pravdivé informácie. Ide o neprijateľné porušenie slobody slova a princípov Európskej únie,“ uvádza sa okrem iného vo vyhlásení katalánskych médií.

Proti aktivácii článku 155 sa v stredu vyslovilo aj vedenie niektorých katalánskych radníc, napríklad v Sant Cugat a v Girone. Vedenie radnice v Girone navyše vyhlásilo za nežiaduce osoby v ich meste španielskeho kráľa Felipeho VI. a zástupcu španielskej vlády v Katalánsku Enrika Milla. Obe radnice sa tiež vyslovili za okamžité prepustenie dvoch separatistických lídrov, ktorých minulý týždeň poslal súd do väzby kvôli obvineniu zo vzbury. Tej sa mali dopustiť zvolaním protestov proti zásahom Madridu voči katalánskym úradníkom pred referendom.