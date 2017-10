Prvé kolo koaličných rokovaní medzi ÖVP a FPÖ vraj bolo pozitívne

Konzervatívni ľudovci súčasného ministra zahraničia Kurza predminulú nedeľu zvíťazili v parlamentných voľbách. Za ich najprirodzenejšieho koaličného partnera sú považovaní práve Slobodní, ktorých Kurz v utorok oficiálne pozval na rozhovory o budúcej koalícii.

Slobodná strana, ktorá býva médiami označovaná za pravicovo populistickú, skončila vo voľbách tretia, tesne za sociálnou demokraciou (SPÖ) kancelára Christiana Kerna. Ten pred voľbami vyhlasoval, že v prípade volebnej porážky odíde strana do opozície.

Dnes zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Rakúsko smeruje k vláde tvorenej dvojkoalície ÖVP-FPÖ. „Bolo to pozitívne kolo, panovala pozitívna atmosféra,“ konštatoval Kurz po viedenských rozhovoroch. Predseda FPÖ Heinz-Christian Strach hovoril pri spoločnom brífingu s Kurzom pred vlajkami Rakúska a Európskej únie o „pozitívnom vzájomnom oťukávaní“. Obaja politici v stredu okrem iného potvrdili, že si vzájomne tykajú.

Strache chce pre svoju stranu post ministra vnútra

Kurz zopakoval, že nová koalícia by mohla byť realitou v optimálnom prípade do Vianoc, ale na prvom mieste podľa neho musí byť kvalita. „Určite prídu aj ťažké fázy,“ poznamenal 31-ročný Kurz, ktorého prezident Alexander Van der Bellen minulý týždeň poveril zostavením novej vlády. Kurz by sa tak mal stať najmladším šéfom vlády v Európe.

Päťčlenné vyjednávacie tímy ÖVP a FPÖ v stredu rokovali v jednom z palácov v centre Viedne. Hovorili o harmonograme rokovaní. Najskôr má byť stanovený rozpočtový rámec, ktorý bude slúžiť ako základ pre ďalšie diskusie o programe. Ďalšie kolo rokovaní sa uskutoční budúci pondelok, má sa zaoberať daňovými záležitosťami a majú k nemu byť prizvaní aj experti z ministerstva financií.

Okrem toho má vzniknúť päť expertných skupín pre rokovania o jednotlivých oblastiach, ako sú sociálne veci či bezpečnosť. Obe strany sa v predvolebnej kampani vyslovovali pre obmedzujúcu migračnú politiku alebo zníženie daňovej záťaže nízkopríjmových skupín obyvateľstva.

O rozdeľovaní ministerských postov sa v stredu ešte údajne nehovorilo. Najskôr je potrebné objasniť obsahové otázky, zhodli sa Kurz sa Strachom. FPÖ ale do koaličných rokovaní vstupovala s podmienkou, že chce v novej vláde post ministra vnútra. FPÖ bola vo vláde zatiaľ dvakrát. V 80. rokoch minulého storočia s SPÖ a po roku 2000 práve s ÖVP.