Katalánska dilema: medzi nezávislosťou a voľbami

Ako bude dnes postupovať regionálny katalánsky parlament voči Madridu, ktorý sa zajtra chystá obmedziť regionálnu autonómiu, nebolo do posledných chvíľ jasné.

Rôzne možnosti ďalšieho postupu zvažoval katalánsky premiér Carles Puigdemont na nočnom rokovaní s členmi regionálnej vlády i zástupcami separatistických organizácií. Podľa katalánskych médií sa hovorilo o troch variantoch. Na jednostranné vyhlásenie nezávislosti bez ohľadu na dôsledky tlačí radikálna ľavicová Kandidátka ľudovej jednoty (CUP), ktorá podporuje Puigdemontovu menšinovú vládu. Ďalšou možnosťou je prijatie vyhlásenia o nezávislosti a zároveň vypísanie volieb. Tretí variant, ktorý zvažovali katalánski separatisti, je usporiadanie predčasných regionálnych volieb bez vyhlásenia nezávislosti. Tento postup by teoreticky mohol na poslednú chvíľu odvrátiť rozhodnutie Madridu o dočasnom obmedzení autonómie Katalánska. Podľa katalánskych médií však ani jeden z návrhov riešení nezískal jasnú podporu separatistov.

Predpokladá sa, že rokovanie katalánskeho parlamentu, ktorý zasadne dnes, sa predĺži do zajtra. Zajtra totiž bude o obmedzení autonómie Katalánska hlasovať španielsky Senát. Španielsky premiér Mariano Rajoy v parlamente zopakoval, že to považuje za jediné riešenie situácie a dúfa, že obmedzenie autonómie bude trvať len krátko. Do pol roka by v regióne mali byť predčasné voľby. Opoziční socialisti, ktorí sa tento krok rozhodli podporiť, však svoj postoj môžu zmeniť, ak sa Katalánsko rozhodne pre predčasné voľby bez vyhlásenia nezávislosti.

Rozhodnutie dočasne obmedziť katalánsku autonómiu je reakciou Rajoyovej vlády na vyhlásenie nezávislosti Katalánska regionálnym parlamentom, pričom jej platnosť bola odložená, aby sa umožnil dialóg s Madridom. O ten v španielskom parlamente žiadal aj separatistický poslanec Joan Tardá. Ako vyhlásil Rajoy v jedinom rozhovore, ktorý mal počas tejto krízy s Puigdemontom, chcel katalánsky premiér hovoriť len o termínoch spojených s vyhlásením nezávislosti, a to je pre Madrid neprijateľné. Tardá Rajoya varoval, že ak v piatok Senát skutočne dočasne obmedzí autonómiu, Katalánci masovo vyjdú do ulíc. Protesty proti chystanému kroku Madridu sa v Katalánsku konali aj stredu.

Rajoy v parlamente zdôrazňoval, že dočasným obmedzením autonómie chce dosiahnuť návrat k „normálnemu a legálnemu“ stavu v tomto bohatom regióne Španielska a predísť ďalším ekonomickým škodám. Upozornil, že už viac ako tisícka firiem v reakcii na krízu chystá odchod z Katalánska. Kríza vznikla po referende, ktoré Madrid označil za neústavné a nelegálne. Španielsky minister hospodárstva Luis de Guindos zas varoval, že samostatné Katalánsko mimo EÚ a eurozóny by malo výrazne nižší hospodársky rast, vysokú infláciu a dvojnásobne vyššiu mieru nezamestnanosti.