Babiš musí zabudnúť na dvojkoalíciu

Líder ANO Andrej Babiš čelí neochote iných pri jeho snahe vytvoriť vládu. Autor: SITA/AP, Petr David Josek

Pravicová strana, ktorá sa umiestnila druhá, potvrdila, že s ním nebude spolupracovať: "Pred voľbami sme jasne povedali, že nepôjdeme rokovať s hnutím ANO o zostavení vlády. Toto naše stanovisko platí a tak postupujeme aj po voľbách,“ povedal podľa serveru iHNED šéf Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala. Vláda zostavená z dvoch subjektov by mala väčšinu v snemovni jedine v prípade tandemu ANO a ODS. Fiala zároveň vylúčil, že by jeho strana podporila vznik menšinovej vlády na čele s Babišom.

Znamená to, že Babiš sa nachádza v nepríjemnej situácii. Pre vládu s potrebnou podporou v snemovni musí nájsť dvoch ďalších partnerov. Pokračovanie doterajšej koalície so sociálnou demokraciou a s ľudovcami si však neželá, pričom podobne reagujú obe tieto strany.

Extrémistická Sloboda a priama demokracia (SPD) a antisystémoví Piráti obsadia zhodne 22 mandátov v snemovni, lenže spoločne s ANO by to v oboch prípadoch vychádzalo iba na 100 poslancov, čiže by chýbal jeden k väčšine. SPD by sa nebránila spolupráci s Babišom, ale zmýšľaním sa približuje kotlebovcom na Slovensku, takže aj keby sa ešte nejaká ďalšia podpora našla, podoba českej výkonnej moci by bola smutným unikátom v členských štátoch EÚ.

Určite to však nehrozí. "Nie, nie, nie,“ podľa serveru iDNES odpovedal Babiš na otázku, či zmenil názor na spoluprácu s extrémistami vedenými Tomiom Okamurom.

Pokiaľ ide o Pirátov, tí opakujú, že sú nachystaní sedieť celé štyri roky v opozícii. ANO nemôže rátať ani so stranou TOP 09, kde je lídrom Miroslav Kalousek, zarytý odporca Babiša, a rovnako to vyzerá s hnutím Starostovia a nezávislí. V hre sú ešte komunisti.

Mimochodom, ťažkosti sú nielen so zostavením vlády, ale tiež s rozdelením funkcií v snemovni. Fiala vyhlásil, že jednoznačne chce pre ODS stoličku predsedu dolnej komory parlamentu, ale šéf ANO mu odkázal, aby na to zabudol: "Naše víťazstvo vo voľbách je také dominantné, že nie je dôvod, aby náš kandidát Radek Vondráček nebol zvolený za predsedu snemovne,“ zdôraznil Babiš podľa portálu Lidovky.

V situácii, ktorá nemá ďaleko od politického patu, nie je vylúčená možnosť nových volieb. Babiš sa však nevzdáva. "Nespolieha sa len na oficiálne schôdzky. Rôzni politici z menších strán hovoria, že emisári ANO lákajú vytypovaných politikov na rôzne posty vrátane ministerstiev. Zároveň sa vraj Babiš snaží vnášať do menších strán nedôveru,“ napísal iHNED.

Oficiálne poverenie o zostavení vlády dostane šéf ANO budúci týždeň. Prevezme ho z rúk prezidenta Miloša Zemana.